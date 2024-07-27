https://ria.ru/20240727/napadenie-1962441768.html
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников - РИА Новости, 27.07.2024
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников
Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:00
2024-07-27T23:00
2024-07-27T23:58
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. "По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, подозреваемого задержали. С ним проводят необходимые следственные действия, вскоре ему предъявят обвинение и СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
https://ria.ru/20240723/figurant-1961406314.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников
В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержали Тимура Бажаева