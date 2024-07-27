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В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников - РИА Новости, 27.07.2024
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23:00 27.07.2024 (обновлено: 23:58 27.07.2024)
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В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников - РИА Новости, 27.07.2024
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников
Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T23:00
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. "По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, подозреваемого задержали. С ним проводят необходимые следственные действия, вскоре ему предъявят обвинение и СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников

В Москве по подозрению в нападении на полицейского задержали Тимура Бажаева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК.
«
"По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемого задержали. С ним проводят необходимые следственные действия, вскоре ему предъявят обвинение и СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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