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В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников

В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников - РИА Новости, 27.07.2024

В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников

Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T23:00

2024-07-27T23:00

2024-07-27T23:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовики задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского около Лужников в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного управления СК. "По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, подозреваемого задержали. С ним проводят необходимые следственные действия, вскоре ему предъявят обвинение и СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)