https://ria.ru/20240727/naemniki-1962312805.html

Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине - РИА Новости, 27.07.2024

Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

За 2,5 года боевых действий через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников, треть из них погибли, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T03:27

2024-07-27T03:27

2024-07-27T05:42

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

василий прозоров

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За 2,5 года боевых действий через службу в украинских войсках прошло около 15 тысяч иностранных наемников, треть из них погибли, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих (приезжать) становится все меньше. Украинская сторона, конечно, выдает желаемое за действительное, когда говорит, что у них там десятки тысяч иностранцев воюют. На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла", - сообщил Прозоров РИА Новости. Поэтому говорить о том, что какие-то серьезные силы на стороне Киева формируются из иностранцев, не стоит, и за громкими названиями "полков" и "легионов" на самом деле стоят небольшие подразделения, созданные больше для PR-целей. "За громкими названиями "полк Кастуся Калиновского" (объединяет воюющих на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии - ред.), а их там 100 человек. Ну, какой полк? Это рота. Или там легион там какой-нибудь грузинский. По максимуму воевало, считается, где-то около тысячи грузинских наемников, может даже меньше тысячи. Но опять громкое название - легион", - отметил Прозоров. По его данным, если говорить о наемниках из европейских стран, в частности из Франции, то речь может идти максимум о паре сотен человек. Всех иностранных наемников, воюющих за ВСУ, в свою очередь, можно поделить на три группы, считает Прозоров. Первая - это идейные нацисты. Вторая - наемники, приехавшие заработать, часть из них движима русофобскими идеями. В основном они воюют в составе "Интернационального легиона", подчиненного ГУР минобороны Украины. И третья часть - кадровые военные, направленные своим командованием в помощь Киеву и для получения боевого опыта. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1 497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html

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киев, украина, россия, василий прозоров, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), вооруженные силы украины, в мире