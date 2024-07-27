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Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила министр - РИА Новости, 27.07.2024
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08:59 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/myanma-1962332369.html
Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила министр
Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила министр - РИА Новости, 27.07.2024
Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила министр
РФ может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:59
2024-07-27T08:59
мьянма
россия
сша
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. РФ может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам союзного министра, выездной туризм Мьянмы состоит из трех "ступеней", отличающихся степенью удаленности того или иного туристического направления. Так, в первую очередь туристы из Мьянмы едут в Таиланд, Сингапур или Малайзию. Вторая "ступень" - это туристический рынок Южной Кореи и Японии. "Наконец, раньше у нас был третий рынок - страны Европы, и даже США. Но сейчас этот рынок отсутствует. Можно заменить эти направления Россией, заполнить российским рынком пробел на третьей "ступени", - пояснила Тет Тет Кхайн.
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мьянма, россия, сша, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
Мьянма, Россия, США, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы)
Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила министр

Союзный министр: Россия может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы

© AP Photo / Aung Shine OoМолодежь идет к парламенту Мьянмы на мероприятие, посвященное Международному дню демократии, в Нейпьидо
Молодежь идет к парламенту Мьянмы на мероприятие, посвященное Международному дню демократии, в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Aung Shine Oo
Молодежь идет к парламенту Мьянмы на мероприятие, посвященное Международному дню демократии, в Нейпьидо. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. РФ может заменить США и Европу для туристов из Мьянмы, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.
По словам союзного министра, выездной туризм Мьянмы состоит из трех "ступеней", отличающихся степенью удаленности того или иного туристического направления. Так, в первую очередь туристы из Мьянмы едут в Таиланд, Сингапур или Малайзию. Вторая "ступень" - это туристический рынок Южной Кореи и Японии.
«
"Наконец, раньше у нас был третий рынок - страны Европы, и даже США. Но сейчас этот рынок отсутствует. Можно заменить эти направления Россией, заполнить российским рынком пробел на третьей "ступени", - пояснила Тет Тет Кхайн.
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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МьянмаРоссияСШАТет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы)
 
 
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