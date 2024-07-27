https://ria.ru/20240727/myanma-1962323228.html

В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку

В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку - РИА Новости, 27.07.2024

В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку

Республика Союз Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:17

2024-07-27T07:17

2024-07-27T07:17

в мире

мьянма

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

россия

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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. "Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться", - отметила Тет Тет Кхайн.

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мьянма

россия

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