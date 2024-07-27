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В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку - РИА Новости, 27.07.2024
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07:17 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/myanma-1962323228.html
В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку
В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку - РИА Новости, 27.07.2024
В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку
Республика Союз Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:17
2024-07-27T07:17
в мире
мьянма
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
россия
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. "Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться", - отметила Тет Тет Кхайн.
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в мире, мьянма, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), россия
В мире, Мьянма, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), Россия
В Мьянме начали обучение сотрудников сферы туризма русскому языку

Министр: Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку

© AP Photo / Aung Shine OoНейпьидо, Мьянма
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Aung Shine Oo
Нейпьидо, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Республика Союз Мьянма начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку, заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.
"Мы уже провели несколько курсов для сотрудников гостиниц и ресторанов по обучению русскому языку. И некоторые заведения уже набрали к себе в штат людей, знающих русский язык на базовом уровне. Этот процесс продолжается, и со временем круг людей, знающих здесь русский язык, будет расширяться", - отметила Тет Тет Кхайн.
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни
Вчера, 06:22
 
В миреМьянмаТет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы)Россия
 
 
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