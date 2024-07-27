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Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни
Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни - РИА Новости, 27.07.2024
Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни
Минтуризма Республики Союз Мьянма приглашает российских инвесторов открыть рестораны русской кухни в стране, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:22
2024-07-27T06:22
2024-07-27T06:22
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россия
тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)
в мире
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НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Минтуризма Республики Союз Мьянма приглашает российских инвесторов открыть рестораны русской кухни в стране, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн. По словам главы ведомства, несмотря на то, что у Мьянмы есть своя привлекательная и вкусная кухня, в стране осознают, что есть туристы, которым будут не по вкусу местные деликатесы. "Был комментарий о том, что нам здесь нужна русская кухня, русские рестораны. Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе, чтобы они приехали в Мьянму и открыли здесь русские рестораны", - отметила Тет Тет Кхайн. Союзный министр добавила, что рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью "не только у российских туристов", а также будут представлять интерес и для местного населения. "Если есть желающие начать такой проект, наше министерство готово всячески помогать и содействовать. Я два раза приезжала в Россию и пробовала там русскую кухню. Не помню, какие конкретно блюда мне удалось попробовать, но все было вкусно", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240525/soglashenie-1948300814.html
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мьянма, россия, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы), в мире
Мьянма, Россия, Тет Тет Кхайн (министр туризма Мьянмы), В мире
Мьянма пригласила российских инвесторов открыть рестораны русской кухни
Минтуризма Мьянмы пригласило российских инвесторов открыть русские рестораны
НЕЙПЬИДО, 27 июл - РИА Новости. Минтуризма Республики Союз Мьянма приглашает российских инвесторов открыть рестораны русской кухни в стране, заявила в интервью РИА Новости Союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.
По словам главы ведомства, несмотря на то, что у Мьянмы есть своя привлекательная и вкусная кухня, в стране осознают, что есть туристы, которым будут не по вкусу местные деликатесы.
"Был комментарий о том, что нам здесь нужна русская кухня, русские рестораны. Мы пытались решить этот вопрос, но с нашими поварами не получилось воссоздать реальную русскую кухню. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы через это интервью пригласить российских инвесторов именно в ресторанном бизнесе, чтобы они приехали в Мьянму и открыли здесь русские рестораны", - отметила Тет Тет Кхайн.
Союзный министр добавила, что рестораны с русской кухней будут пользоваться популярностью "не только у российских туристов", а также будут представлять интерес и для местного населения.
"Если есть желающие начать такой проект, наше министерство готово всячески помогать и содействовать. Я два раза приезжала в Россию
и пробовала там русскую кухню. Не помню, какие конкретно блюда мне удалось попробовать, но все было вкусно", - добавила собеседница агентства.