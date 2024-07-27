https://ria.ru/20240727/moskva-1962362670.html

В Москве мужчина выпал из катера

В Москве мужчина выпал из катера - РИА Новости, 27.07.2024

В Москве мужчина выпал из катера

Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы, который двигался от причала Зарядье до Южного речного порта, его местонахождение устанавливается, возбуждено... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:50

2024-07-27T12:50

2024-07-27T12:58

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы, который двигался от причала Зарядье до Южного речного порта, его местонахождение устанавливается, возбуждено уголовное дело, сообщает западное МСУТ СК России в Telegram-канале. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). 27.07.2024 в акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта во время движения из катера выпал мужчина 1980 года рождения. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", - говорится в сообщении. Также следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240726/spasateli-1962248272.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)