https://ria.ru/20240727/moskva-1962351953.html

Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве

Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве - РИА Новости, 27.07.2024

Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве

Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:13

2024-07-27T11:13

2024-07-27T11:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787033485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22b5753f21207f28bb4a2c55c4e804e9.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году по городской программе капитального ремонта специалисты обновят 34 дома с дымоходами. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Дымоходы обычно располагаются на дворовых фасадах. Сейчас они не используются и законсервированы, однако придают облику строений неповторимость", - говорится в сообщении. На сайте отметили, что сейчас идет капитальный ремонт многоквартирного здания с дымоходом на улице Клары Цеткин, дом 7. Специалисты ремонтируют фасад, крышу и подвал. Помимо этого, запланирована замена ряда основных инженерных систем. Мастера уже расчистили и промыли поверхности фасада здания и гидрофобизировали его, это защитит его от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Также фасад ремонтируют в пятиэтажном многоквартирном жилом здании с дымоходом по адресу на улице Чаянова. Там мастера произвели локальную вычинку кирпичной кладки, а места намокания обработали антигрибковым составом. "В прошлом году Фонд капитального ремонта города Москвы тоже обновил ряд строений с дымоходами. Так, работы прошли в здании по адресу: Анадырский проезд, дом 19/2. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1960 году по проекту типовой серии. Его фасады украшены декоративными элементами, а нижний этаж выделен рустом белого цвета. Между третьим и четвертым этажом проходит межэтажный пояс", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240319/moskva-1934147695.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы