https://ria.ru/20240727/moskva-1962351953.html
Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве
Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве - РИА Новости, 27.07.2024
Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве
Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:13
2024-07-27T11:13
2024-07-27T11:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787033485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22b5753f21207f28bb4a2c55c4e804e9.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году по городской программе капитального ремонта специалисты обновят 34 дома с дымоходами. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Дымоходы обычно располагаются на дворовых фасадах. Сейчас они не используются и законсервированы, однако придают облику строений неповторимость", - говорится в сообщении. На сайте отметили, что сейчас идет капитальный ремонт многоквартирного здания с дымоходом на улице Клары Цеткин, дом 7. Специалисты ремонтируют фасад, крышу и подвал. Помимо этого, запланирована замена ряда основных инженерных систем. Мастера уже расчистили и промыли поверхности фасада здания и гидрофобизировали его, это защитит его от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Также фасад ремонтируют в пятиэтажном многоквартирном жилом здании с дымоходом по адресу на улице Чаянова. Там мастера произвели локальную вычинку кирпичной кладки, а места намокания обработали антигрибковым составом. "В прошлом году Фонд капитального ремонта города Москвы тоже обновил ряд строений с дымоходами. Так, работы прошли в здании по адресу: Анадырский проезд, дом 19/2. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1960 году по проекту типовой серии. Его фасады украшены декоративными элементами, а нижний этаж выделен рустом белого цвета. Между третьим и четвертым этажом проходит межэтажный пояс", - добавили на сайте.
https://ria.ru/20240319/moskva-1934147695.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787033485_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_3c52311d6a51617dabf140b269bcccbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 30 зданий с дымоходами отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В этом году по городской программе капитального ремонта специалисты обновят 34 дома с дымоходами. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Дымоходы обычно располагаются на дворовых фасадах. Сейчас они не используются и законсервированы, однако придают облику строений неповторимость", - говорится в сообщении.
На сайте отметили, что сейчас идет капитальный ремонт многоквартирного здания с дымоходом на улице Клары Цеткин, дом 7. Специалисты ремонтируют фасад, крышу и подвал. Помимо этого, запланирована замена ряда основных инженерных систем. Мастера уже расчистили и промыли поверхности фасада здания и гидрофобизировали его, это защитит его от агрессивного воздействия атмосферных осадков.
Также фасад ремонтируют в пятиэтажном многоквартирном жилом здании с дымоходом по адресу на улице Чаянова. Там мастера произвели локальную вычинку кирпичной кладки, а места намокания обработали антигрибковым составом.
"В прошлом году Фонд капитального ремонта города Москвы тоже обновил ряд строений с дымоходами. Так, работы прошли в здании по адресу: Анадырский проезд, дом 19/2. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1960 году по проекту типовой серии. Его фасады украшены декоративными элементами, а нижний этаж выделен рустом белого цвета. Между третьим и четвертым этажом проходит межэтажный пояс", - добавили на сайте.