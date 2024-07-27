https://ria.ru/20240727/moskva-1962290320.html

Владимир Ефимов: пять проектов КРТ реализуют на западе Москвы

Владимир Ефимов: пять проектов КРТ реализуют на западе Москвы - РИА Новости, 27.07.2024

Владимир Ефимов: пять проектов КРТ реализуют на западе Москвы

В Западном административно округе столицы девелоперы реализуют пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), в том числе на участках бывших промзон,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:07

2024-07-27T12:07

2024-07-27T12:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 июля - РИА Новости. В Западном административно округе столицы девелоперы реализуют пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), в том числе на участках бывших промзон, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что вложения в проекты достигнут 286 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 3,9 миллиарда рублей. Будет создано более 9,1 тысячи рабочих мест. По итогам их реализации планируется строительство 809 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 168 тысяч квадратных метров по реновации и для других нужд города. Кроме того, там появится более 372 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов.Площадки расположены в районах Тропарево-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Будут затронуты в том числе территории бывших промзон "Южное Очаково" и "Кунцево".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самым крупным проектом редевелопмента на западе будет реорганизация участка бывшей промзоны “Кунцево”. Согласно договору с городскими властями, инвестор в течение 11 лет обустроит участок площадью 15,89 гектара: построит около 600 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по реновации, возведет образовательный комплекс, включающий два детских сада на 100 и 350 мест, и создаст 1,3 тысячи рабочих мест, уточнил Гаман.

https://ria.ru/20240726/efimov-1962107058.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы