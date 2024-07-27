Экс-генпрокурор Стояногло осудил референдум по евроинтеграции Молдавии
Стояногло счел референдум по евроинтеграции Молдавии политическим мошенничеством
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Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по евроинтеграции Молдавии является политическим мошенничеством, заявил в субботу бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"Этот референдум не имеет ничего общего с выборами президента. Это просто политическое мошенничество. За четыре года правления Санду не было сделано ничего значительного, поэтому властям нужно отвлечь внимание и предложить новый спорный вопрос, который расколет общество. Кроме того, власти пытаются представить сторонников европейской интеграции как своих сторонников," - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Согласно соцопросу, проведенному в июле молдавским Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека. Опрос проводился с 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человека. Максимальная погрешность составляет 3%.
На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о своем желании баллотироваться на пост президента Молдавии на выборах в 2024 году.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.