https://ria.ru/20240727/moldavija-1962414952.html

Экс-генпрокурор Стояногло осудил референдум по евроинтеграции Молдавии

Экс-генпрокурор Стояногло осудил референдум по евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 27.07.2024

Экс-генпрокурор Стояногло осудил референдум по евроинтеграции Молдавии

Референдум по евроинтеграции Молдавии является политическим мошенничеством, заявил в субботу бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:52

2024-07-27T18:52

2024-07-27T18:52

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молдавия

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Референдум по евроинтеграции Молдавии является политическим мошенничеством, заявил в субботу бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, выдвинутый оппозиционной Партией социалистов в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Этот референдум не имеет ничего общего с выборами президента. Это просто политическое мошенничество. За четыре года правления Санду не было сделано ничего значительного, поэтому властям нужно отвлечь внимание и предложить новый спорный вопрос, который расколет общество. Кроме того, власти пытаются представить сторонников европейской интеграции как своих сторонников," - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Согласно соцопросу, проведенному в июле молдавским Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека. Опрос проводился с 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человека. Максимальная погрешность составляет 3%. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о своем желании баллотироваться на пост президента Молдавии на выборах в 2024 году. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение