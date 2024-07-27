https://ria.ru/20240727/mobilizatsiya-1962317075.html
Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков
Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2024
Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков
Речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:04
2024-07-27T05:04
2024-07-27T05:04
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", - ответил Песков на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.
https://ria.ru/20240724/svo-1961469159.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков
Песков: речь о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит