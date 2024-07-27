https://ria.ru/20240727/mobilizatsiya-1962317075.html

Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков

Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2024

Речи о мобилизации в России не идет, заявил Песков

Речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:04

2024-07-27T05:04

2024-07-27T05:04

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Речи о мобилизации в России не идет, никто об этом не говорит, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", - ответил Песков на вопрос, хватает ли добровольцев или может потребоваться мобилизация.

https://ria.ru/20240724/svo-1961469159.html

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политика, россия, дмитрий песков