https://ria.ru/20240727/minoborony-1962370784.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 12.45 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:49

2024-07-27T13:49

2024-07-27T13:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d0c4b1c8f833c6bfa445a09a44f338.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.45 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого июля текущего года около 12.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вооруженные силы украины