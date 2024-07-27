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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
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13:49 27.07.2024 (обновлено: 13:58 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962370784.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.07.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 12.45 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:49
2024-07-27T13:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.45 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого июля текущего года около 12.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html
белгородская область
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.45 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Двадцать седьмого июля текущего года около 12.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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