https://ria.ru/20240727/minoborony-1962367469.html
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 27.07.2024
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен
В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:29
2024-07-27T13:29
2024-07-27T15:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России."В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в заявлении.На видео, опубликованном Минобороны, один из украинских солдат рассказывает об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.Военнопленные также отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а после отказа руководства проводить эвакуацию они решили сдаться целым подразделением.Как накануне сообщило российское оборонное ведомство, 63 украинских военнослужащих сдались в плен в период с 20 по 26 июля, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".При этом на минувшей неделе 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html
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Украинский военный о причинах сдачи в плен
В Херсонской области добровольно сдались в плен 17 украинских военных, сообщило Минобороны РФ
2024-07-27T13:29
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен
Минобороны РФ: 17 военных ВСУ добровольно сдались в плен в Херсонской области