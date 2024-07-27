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В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 27.07.2024 (обновлено: 15:10 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962367469.html
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 27.07.2024
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен
В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:29
2024-07-27T15:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России."В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в заявлении.На видео, опубликованном Минобороны, один из украинских солдат рассказывает об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.Военнопленные также отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а после отказа руководства проводить эвакуацию они решили сдаться целым подразделением.Как накануне сообщило российское оборонное ведомство, 63 украинских военнослужащих сдались в плен в период с 20 по 26 июля, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".При этом на минувшей неделе 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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Украинский военный о причинах сдачи в плен
В Херсонской области добровольно сдались в плен 17 украинских военных, сообщило Минобороны РФ
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен

Минобороны РФ: 17 военных ВСУ добровольно сдались в плен в Херсонской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России.
"В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в заявлении.
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На видео, опубликованном Минобороны, один из украинских солдат рассказывает об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.
Военнопленные также отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а после отказа руководства проводить эвакуацию они решили сдаться целым подразделением.
Как накануне сообщило российское оборонное ведомство, 63 украинских военнослужащих сдались в плен в период с 20 по 26 июля, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
При этом на минувшей неделе 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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