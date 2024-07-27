https://ria.ru/20240727/minoborony-1962367469.html

В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен

В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 27.07.2024

В Херсонской области 17 украинских военных сдались в плен

В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:29

2024-07-27T13:29

2024-07-27T15:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Херсонской области 17 украинских военных добровольно сдались в плен, сообщило Министерство обороны России."В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ", — говорится в заявлении.На видео, опубликованном Минобороны, один из украинских солдат рассказывает об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.Военнопленные также отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а после отказа руководства проводить эвакуацию они решили сдаться целым подразделением.Как накануне сообщило российское оборонное ведомство, 63 украинских военнослужащих сдались в плен в период с 20 по 26 июля, из них 27 в зоне ответственности группировки войск "Днепр".При этом на минувшей неделе 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.

https://ria.ru/20240725/plennyj-1961876388.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

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Украинский военный о причинах сдачи в плен В Херсонской области добровольно сдались в плен 17 украинских военных, сообщило Минобороны РФ 2024-07-27T13:29 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность