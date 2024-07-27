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ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
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13:14 27.07.2024 (обновлено: 13:56 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962365442.html
ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ
Российская армия в минувшие сутки поразила 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также склад с боеприпасами, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:14
2024-07-27T13:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки поразила 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также склад с боеприпасами, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах", - говорится в сообщении.Системы ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожила станции РЭБ и склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ведут огонь по позициям ВСУ из миномета
Разведчики ведут огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости
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Разведчики ведут огонь по позициям ВСУ из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская армия в минувшие сутки поразила 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также склад с боеприпасами, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах", - говорится в сообщении.
Системы ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16698 танков и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24115 единиц специальной военной автомобильной техники.
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