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Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 27.07.2024 (обновлено: 13:25 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962365026.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:10
2024-07-27T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка, Великая Новоселка Донецкой народной республики", - следует из сообщения.В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли 126 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка, Великая Новоселка Донецкой народной республики", - следует из сообщения.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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"Риск для территорий". СМИ предупредили Украину об опасной угрозе
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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