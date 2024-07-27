https://ria.ru/20240727/minoborony-1962365026.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:10
2024-07-27T13:10
2024-07-27T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка, Великая Новоселка Донецкой народной республики", - следует из сообщения.В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ потеряли 126 военных в зоне ответственности группировки "Восток"