https://ria.ru/20240727/minoborony-1962365026.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:10

2024-07-27T13:10

2024-07-27T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 125 военнослужащих, три гаубицы, девять автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка, Великая Новоселка Донецкой народной республики", - следует из сообщения.В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

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вооруженные силы украины, россия