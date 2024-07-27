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Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024

Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:08

2024-07-27T13:08

2024-07-27T13:17

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия