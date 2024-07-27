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Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
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13:08 27.07.2024 (обновлено: 13:17 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962364756.html
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:08
2024-07-27T13:17
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли 165 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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