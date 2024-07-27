https://ria.ru/20240727/minoborony-1962364756.html
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.07.2024
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:08
2024-07-27T13:08
2024-07-27T13:17
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_117f4caf955e14aced9ac0cc33a65384.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки бригад ВСУ, противник потерял до 165 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814061_1023:201:3217:1847_1920x0_80_0_0_ce86844131cea5ee2942788b740c5d94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли 165 военных в зоне ответственности группировки "Север"