https://ria.ru/20240727/minoborony-1962364643.html

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.07.2024

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило в субботу... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:07

2024-07-27T13:07

2024-07-27T13:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей", - говорится в сообщении министерства.По данным оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

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вооруженные силы украины, россия