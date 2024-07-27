Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 27.07.2024 (обновлено: 13:12 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/minoborony-1962364643.html
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 27.07.2024
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило в субботу... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:07
2024-07-27T13:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей", - говорится в сообщении министерства.По данным оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США.Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 540 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны России.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей", - говорится в сообщении министерства.
По данным оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США.
Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
25 июля, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала