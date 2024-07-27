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Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 27.07.2024 (обновлено: 13:57 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lozovatskoe-1962364872.html
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2024
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:08
2024-07-27T13:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

Минобороны: российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Лозоватское в ДНР
Освобожденный поселок Лозоватское в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Лозоватское в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
  • примерно 425 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • два бронетранспортера, в том числе американский М113;
  • пять автомобилей;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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