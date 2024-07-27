https://ria.ru/20240727/lozovatskoe-1962364872.html

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР - РИА Новости, 27.07.2024

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:08

2024-07-27T13:08

2024-07-27T13:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)