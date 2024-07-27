Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Минобороны: российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Лозоватское в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Лозоватское в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
- примерно 425 солдат убитыми и ранеными;
- танк;
- два бронетранспортера, в том числе американский М113;
- пять автомобилей;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30.
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22 июня 2022, 17:18