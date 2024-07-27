Рейтинг@Mail.ru
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
00:41 27.07.2024 (обновлено: 04:17 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lisenok-1962304287.html
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе - РИА Новости, 27.07.2024
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе
Лисенок был замечен в ночь на субботу возле кафе в районе Проспект Вернадского, он бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:41
2024-07-27T04:17
хорошие новости
городское хозяйство москвы
сергей бурмистров
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/08/1519200839_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_e2b196e50f57121e11575424bd957c42.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лисенок был замечен в ночь на субботу возле кафе в районе Проспект Вернадского, он бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, передает корреспондент РИА Новости. Испуганный зверек убежал в сторону метро Новаторская. В феврале начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров говорил РИА Новости, что встреча с лисой, как правило, не несет никакой опасности, так как они могут напасть на людей только в самых крайних случаях, если их загнать в угол. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также отмечали, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.
https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html
https://ria.ru/20231112/karta-1908968410.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/08/1519200839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41c44724d9cadfc69da19d9a8f1a40bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, сергей бурмистров, москва, россия, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Сергей Бурмистров, Москва, Россия, Общество
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе

В Москве на улице Семенова-Тян-Шанского заметили лисенка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛисенок
Лисенок - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Лисенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лисенок был замечен в ночь на субботу возле кафе в районе Проспект Вернадского, он бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, передает корреспондент РИА Новости.
Испуганный зверек убежал в сторону метро Новаторская.
Новорожденные котята снежного барса в Пермском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Пермском зоопарке родились котята снежного барса
24 июля, 13:28
В феврале начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров говорил РИА Новости, что встреча с лисой, как правило, не несет никакой опасности, так как они могут напасть на людей только в самых крайних случаях, если их загнать в угол.
В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также отмечали, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.
Карта обитания лис в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве
12 ноября 2023, 14:36
 
Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыСергей БурмистровМоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала