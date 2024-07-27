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Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе - РИА Новости, 27.07.2024
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе
Лисенок был замечен в ночь на субботу возле кафе в районе Проспект Вернадского, он бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:41
2024-07-27T00:41
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лисенок был замечен в ночь на субботу возле кафе в районе Проспект Вернадского, он бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, передает корреспондент РИА Новости. Испуганный зверек убежал в сторону метро Новаторская. В феврале начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров говорил РИА Новости, что встреча с лисой, как правило, не несет никакой опасности, так как они могут напасть на людей только в самых крайних случаях, если их загнать в угол. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также отмечали, что лиса - это дикое животное, поэтому нельзя подходить к ней близко, тем более - пытаться ее погладить или покормить.
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городское хозяйство москвы, сергей бурмистров, москва, россия, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Сергей Бурмистров, Москва, Россия, Общество
Лисенок прогулялся по ночной Москве возле кафе
В Москве на улице Семенова-Тян-Шанского заметили лисенка