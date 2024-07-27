https://ria.ru/20240727/lavrov-1962374966.html

Лавров прибыл в Малайзию

Лавров прибыл в Малайзию - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров прибыл в Малайзию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу прибыл с визитом в Малайзию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:20

2024-07-27T14:20

2024-07-27T14:32

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу прибыл с визитом в Малайзию, передает корреспондент РИА Новости.Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.Малайзия не присоединилась к санкциям против России, и по итогам прошлого года двусторонняя торговля между двумя странами продолжает расти, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире: общий объем торговли составил 3,11 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 2,79 млрд долларов США за аналогичный период 2022 года, заявлял ранее торговый атташе посольства Малайзии в России Хайфилелми Джамиль.По данным малайзийского посольства в России, в количественном выражении экспорт Малайзии в Россию увеличился на 13% и составил 619,3 млн долларов США, в то время как российский экспорт в Малайзию вырос на 10,8% и составил 2,49 млрд долларов США.При этом продажи электротехнической и электронной продукции из Малайзию в Россию в прошлом году выросли на 96,9% с 78,2 млн долларов США в 2022 году до 154 млн долларов США в 2023 году. Малайзия занимает первое место в мире по выпуску электронных чипов.По данным посольства, импорт из России увеличился на общую сумму 2,05 млрд долл США (в 2022 году он составлял 1,4 млрд долларов США). Россия в основном экспортирует в Малайзию нефтепродукты, химикаты и изделия химической промышленности.В посольстве Малайзии в России также ранее отмечали, что хотя объем торговли с Россией считается небольшим по сравнению с другими странами, рост товарооборота в прошлом году показал, что Малайзия становится все более важным торговым партнером для России, особенно в условиях антироссийских санкций и поиска российским бизнесом новых рынков, в частности, в странах Азии. Малайзия со своей стороны готова предложить России автозапчасти и комплектующие, одежду, продукты питания, в том числе, халяльные.Кроме того, ранее премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС. По его мнению, скоро Малайзия может получить статус страны-партнера объединения.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

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