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Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 27.07.2024
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12:03 27.07.2024 (обновлено: 12:04 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962357373.html
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:03
2024-07-27T12:04
россия
корейский полуостров
южная корея
сергей лавров
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове, сообщили на сайте МИД России.&quot;Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес&quot;, - говорится в сообщении.
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корейский полуостров
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россия, корейский полуостров, южная корея, сергей лавров
Россия, Корейский полуостров, Южная Корея, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль во время встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль во время встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль во время встречи на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове, сообщили на сайте МИД России.
«

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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РоссияКорейский полуостровЮжная КореяСергей Лавров
 
 
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