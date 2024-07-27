https://ria.ru/20240727/lavrov-1962357373.html

Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:03

2024-07-27T12:03

2024-07-27T12:04

россия

корейский полуостров

южная корея

сергей лавров

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове, сообщили на сайте МИД России."Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/leopardy-1953843759.html

россия

корейский полуостров

южная корея

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россия, корейский полуостров, южная корея, сергей лавров