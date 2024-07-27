https://ria.ru/20240727/lavrov-1962357373.html
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:03
2024-07-27T12:03
2024-07-27T12:04
россия
корейский полуостров
южная корея
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962357217_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_e40ba50e91a3c12ec0a94ffd22b597ab.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове, сообщили на сайте МИД России."Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/leopardy-1953843759.html
россия
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962357217_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_38e8e8fb6d9e80521c497701ca28688e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корейский полуостров, южная корея, сергей лавров
Россия, Корейский полуостров, Южная Корея, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове