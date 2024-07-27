https://ria.ru/20240727/lavrov-1962346031.html

Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ

Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:29

2024-07-27T10:29

2024-07-27T14:18

россия

германия

сергей лавров

олаф шольц

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg

ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО, заявил, что Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями, спецоперация на была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России и защитить граждан ДНР и ЛНР. Шольц на традиционной летней пресс-конференции, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии, увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине. "Господин Шольц известен такими, как минимум, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится", — сказал он в ходе пресс-конференции. "Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение", — добавил министр. Он указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине, и для защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, которые "вопреки обязательствам Киева по минским договоренностям, постоянно подвергались обстрелам". "Эти обстрелы интенсифицировали день за днем, и мы не имели права не признать их просьбу о том, чтобы мы признали их независимыми, и не откликнуться на их обращение к нам, задействовать статью 51 Устава ООН о праве на коллективную самооборону", — подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960075617.html

https://ria.ru/20240424/taurus-1942049087.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, сергей лавров, олаф шольц, оон