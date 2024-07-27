Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ
Лавров о словах Шольца про ракеты из США: он известен простенькими идеями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО, заявил, что Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями, спецоперация на была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России и защитить граждан ДНР и ЛНР.
Шольц на традиционной летней пресс-конференции, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии, увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине.
«
"Господин Шольц известен такими, как минимум, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится", — сказал он в ходе пресс-конференции.
"Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение", — добавил министр.
Он указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине, и для защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, которые "вопреки обязательствам Киева по минским договоренностям, постоянно подвергались обстрелам".
"Эти обстрелы интенсифицировали день за днем, и мы не имели права не признать их просьбу о том, чтобы мы признали их независимыми, и не откликнуться на их обращение к нам, задействовать статью 51 Устава ООН о праве на коллективную самооборону", — подчеркнул Лавров.
Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине
24 апреля, 15:16