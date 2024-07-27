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Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ - РИА Новости, 27.07.2024
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10:29 27.07.2024 (обновлено: 14:18 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962346031.html
Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ
Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:29
2024-07-27T14:18
россия
германия
сергей лавров
олаф шольц
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО, заявил, что Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями, спецоперация на была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России и защитить граждан ДНР и ЛНР. Шольц на традиционной летней пресс-конференции, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии, увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине. "Господин Шольц известен такими, как минимум, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится", — сказал он в ходе пресс-конференции. "Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение", — добавил министр. Он указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине, и для защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, которые "вопреки обязательствам Киева по минским договоренностям, постоянно подвергались обстрелам". "Эти обстрелы интенсифицировали день за днем, и мы не имели права не признать их просьбу о том, чтобы мы признали их независимыми, и не откликнуться на их обращение к нам, задействовать статью 51 Устава ООН о праве на коллективную самооборону", — подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960075617.html
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россия, германия, сергей лавров, олаф шольц, оон
Россия, Германия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, ООН
Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ

Лавров о словах Шольца про ракеты из США: он известен простенькими идеями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО, заявил, что Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями, спецоперация на была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России и защитить граждан ДНР и ЛНР.
Шольц на традиционной летней пресс-конференции, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии, увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине.
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"Господин Шольц известен такими, как минимум, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится", — сказал он в ходе пресс-конференции.
"Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение", — добавил министр.
Он указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине, и для защиты населения Донецкой и Луганской народных республик, которые "вопреки обязательствам Киева по минским договоренностям, постоянно подвергались обстрелам".
"Эти обстрелы интенсифицировали день за днем, и мы не имели права не признать их просьбу о том, чтобы мы признали их независимыми, и не откликнуться на их обращение к нам, задействовать статью 51 Устава ООН о праве на коллективную самооборону", — подчеркнул Лавров.
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