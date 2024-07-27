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Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 27.07.2024
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10:26 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962345400.html
Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи
Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры вокруг Корейского полуострова. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:26
2024-07-27T10:26
корейский полуостров
россия
южная корея
сергей лавров
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры вокруг Корейского полуострова. "Попросил об этой встрече новый министр иностранных дел... Я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать. Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе.
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корейский полуостров, россия, южная корея, сергей лавров, в мире
Корейский полуостров, Россия, Южная Корея, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи

Лавров обсудит с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова
Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Интервью Сергея Лаврова. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры вокруг Корейского полуострова.
«
"Попросил об этой встрече новый министр иностранных дел... Я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать. Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе.
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН. Прямая трансляция
Вчера, 09:31
 
Корейский полуостровРоссияЮжная КореяСергей ЛавровВ мире
 
 
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