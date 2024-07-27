https://ria.ru/20240727/lavrov-1962345400.html

Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи

Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи - РИА Новости, 27.07.2024

Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры вокруг Корейского полуострова. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:26

2024-07-27T10:26

2024-07-27T10:26

корейский полуостров

россия

южная корея

сергей лавров

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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудит с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры вокруг Корейского полуострова. "Попросил об этой встрече новый министр иностранных дел... Я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать. Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе.

https://ria.ru/20240727/lavrov-1962328039.html

корейский полуостров

россия

южная корея

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корейский полуостров, россия, южная корея, сергей лавров, в мире