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Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море - РИА Новости, 27.07.2024
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10:02 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962342312.html
Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море
Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море
Ситуация в Южно-Китайском море должна решаться без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:02
2024-07-27T10:02
китай
тайвань
южно-китайское море
в мире
сша
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Южно-Китайском море должна решаться без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы также поговорили по вопросам, касающимся ситуации в Южно-Китайском море. Россия выступает за то, чтобы без вмешательства извне соответствующие территориальные споры решались заинтересованными странами, и приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения в этом регионе", — сказал он по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита. "Мы и китайские друзья говорили о ситуации в Тайваньском проливе, где Запад, хотя и подтверждает на словах приверженность принципу "одного Китая", на практике продвигает весьма конфронтационные подходы, вооружая Тайвань, организуя там различные мероприятия военного характера, направляя делегации высокого уровня на остров, принимая у себя делегации тайваньской администрации", — добавил Лавров. Все это, по словам министра, противоречит принципу "одного Китая" и нацелено на то, чтобы фактически увековечить статус-кво, который означает, что Запад воспринимает Тайвань как отдельное образование от КНР. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240516/tayvan-1946417989.html
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китай, тайвань, южно-китайское море, в мире, сша
Китай, Тайвань, Южно-Китайское море, В мире, США
Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море

Лавров: ситуация в Южно-Китайском море должна решаться без вмешательства извне

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released / Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Южно-Китайском море должна решаться без вмешательства извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы также поговорили по вопросам, касающимся ситуации в Южно-Китайском море. Россия выступает за то, чтобы без вмешательства извне соответствующие территориальные споры решались заинтересованными странами, и приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения в этом регионе", — сказал он по итогам совещания Россия-АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита.
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Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"
16 мая, 14:09
«
"Мы и китайские друзья говорили о ситуации в Тайваньском проливе, где Запад, хотя и подтверждает на словах приверженность принципу "одного Китая", на практике продвигает весьма конфронтационные подходы, вооружая Тайвань, организуя там различные мероприятия военного характера, направляя делегации высокого уровня на остров, принимая у себя делегации тайваньской администрации", — добавил Лавров.
Все это, по словам министра, противоречит принципу "одного Китая" и нацелено на то, чтобы фактически увековечить статус-кво, который означает, что Запад воспринимает Тайвань как отдельное образование от КНР.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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