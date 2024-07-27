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Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 27.07.2024
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07:28 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962324029.html
Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита
Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита - РИА Новости, 27.07.2024
Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита
Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:28
2024-07-27T07:28
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе. Утром главы делегаций были приняты премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Открывая министерскую встречу, с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра Лаоса, глава МИД страны Салёмсай Коммасит. В зале заседания также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее отложил свое турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона из-за встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. За столом между Лавровым и Блинкеном находятся представители Южной Кореи и Сингапура. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств АТР по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году, как и в прошлом, на мероприятия ВАС приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН. Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, а в пятницу принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН. В субботу также ожидается участие министра в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).
https://ria.ru/20240727/asean-1962321009.html
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в мире, лаос, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, джо байден, высший арбитражный суд рф
В мире, Лаос, Россия, США, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Джо Байден, Высший арбитражный суд РФ
Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита

Лавров принимает участие в встрече министров Восточноазиатского саммита в Лаосе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.
Утром главы делегаций были приняты премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Открывая министерскую встречу, с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра Лаоса, глава МИД страны Салёмсай Коммасит.
Лавров на встрече с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса
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В зале заседания также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее отложил свое турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона из-за встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. За столом между Лавровым и Блинкеном находятся представители Южной Кореи и Сингапура.
Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств АТР по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году, как и в прошлом, на мероприятия ВАС приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.
Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, а в пятницу принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН. В субботу также ожидается участие министра в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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В миреЛаосРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенДжо БайденВысший арбитражный суд РФ
 
 
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