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В Волгоградской области разбился Су-34
В Волгоградской области разбился Су-34 - РИА Новости, 27.07.2024
В Волгоградской области разбился Су-34
Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:10
2024-07-27T15:10
2024-07-27T15:54
происшествия
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волгоградская область
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщило министерство обороны."В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность, указали в оборонном ведомстве.Сейчас на месте работает комиссия ВКС России.
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происшествия, россия, волгоградская область, воздушно-космические силы россии, су-34
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Воздушно-космические силы России, Су-34
В Волгоградской области разбился Су-34
МО РФ: в Волгоградской области потерпел крушение Су-34, экипаж катапультировался
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщило министерство обороны.
"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — говорится в заявлении.
Уточняется, что истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.
Предварительная причина ЧП — техническая неисправность, указали в оборонном ведомстве.
Сейчас на месте работает комиссия ВКС России.