https://ria.ru/20240727/krushenie-1962382970.html

В Волгоградской области разбился Су-34

В Волгоградской области разбился Су-34 - РИА Новости, 27.07.2024

В Волгоградской области разбился Су-34

Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:10

2024-07-27T15:10

2024-07-27T15:54

происшествия

россия

волгоградская область

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщило министерство обороны."В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Предварительная причина ЧП — техническая неисправность, указали в оборонном ведомстве.Сейчас на месте работает комиссия ВКС России.

россия

волгоградская область

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2024

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происшествия, россия, волгоградская область, воздушно-космические силы россии, су-34