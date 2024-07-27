https://ria.ru/20240727/konventsiya-1962321799.html

Англосаксы попытаются изменить конвенцию Монтре, считают в Севастополе

Англосаксы попытаются изменить конвенцию Монтре, считают в Севастополе - РИА Новости, 27.07.2024

Англосаксы попытаются изменить конвенцию Монтре, считают в Севастополе

Англосаксы попытаются изменить положения конвенции Монтрё, мешающей из-за позиции Турции расширению их зоны влияния в Черном море, заявил доктор политических... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:49

2024-07-27T06:49

2024-07-27T07:00

турция

россия

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Англосаксы попытаются изменить положения конвенции Монтрё, мешающей из-за позиции Турции расширению их зоны влияния в Черном море, заявил доктор политических наук, советник главы заксобрания Севастополя Александр Ирхин. "Конвенция Монтрё - международный договор, который сейчас очень мешает англосаксам, чтобы открыть против России черноморский фронт. Когда встанет вопрос о более масштабной экспансии, они обратятся к ее изменениям. Каждые пять лет ее можно денонсировать, а каждые два года - вносить правки", - сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" Ирхин. По мнению Ирхина, позиция Турции - члена НАТО - противостоит желанию американцев и прочих членов альянса по вопросу открытости Черного моря. "Черноморский регион по сути контролируется двумя державами – Россией и Турцией. Формула такова: кто контролирует Крым - контролирует северное и центральное причерноморье, а кто контролирует проливы – контролирует южное и центральное причерноморье. Здесь у нас с Турцией значительный опыт в притирке в контроле этого региона... Для нас сейчас конвенция Монтрё - огромный плюс, связанный с тем, что есть ограничения по времени (присутствия кораблей – ред.) и тоннажу, и возможности Турции полностью перекрывать проливы в военное время для нерегиональных держав и для региональных держав, корабли которых не приписаны к портам черноморских регионов. Здесь есть определенные ограничители и для нас - то есть мы сейчас не можем завести корабли с Балтики. Но все остальное играет в нашу пользу", - добавил Ирхин. НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и Черном море. Россия будет принимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240722/turtsija-1961133855.html

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

турция

россия

черное море

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турция, россия, черное море, александр ирхин, дмитрий песков, нато, в мире