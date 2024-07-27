https://ria.ru/20240727/kitaj-1962403359.html

В Китае заявили о росте рисков в отношениях с США

В Китае заявили о росте рисков в отношениях с США - РИА Новости, 27.07.2024

В Китае заявили о росте рисков в отношениях с США

В китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:35

2024-07-27T17:35

2024-07-27T17:35

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ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. В китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Риски в китайско-американских отношениях все еще накапливаются, а вызовы растут. Мы все еще находимся на критическом этапе прекращения ухудшения и стабилизации (отношений - ред.)", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая. Глава МИД КНР подчеркнул необходимость непрерывно корректировать направление развития отношений, управлять рисками, должным образом разрешать разногласия, устранять помехи и развивать сотрудничество. Дипломат отметил, что политика Пекина в отношении США является последовательной и основывается на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. "Соединенным Штатам следует добросовестно выполнить обязательства президента Джо Байдена и вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая", - сказал Ван И. По его словам, в последние месяцы Вашингтон не прекратил своих усилий по сдерживанию и подавлению Китая, но активизировал свои усилия.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

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китай, сша, в мире