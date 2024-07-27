В Китае заявили о росте рисков в отношениях с США
Глава МИД Китая Ван И: в отношениях с США накапливаются риски, а вызовы растут
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл - РИА Новости. В китайско-американских отношениях продолжают накапливаться риски, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Встреча Ван И и Блинкена состоялась в субботу в Лаосе на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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"Риски в китайско-американских отношениях все еще накапливаются, а вызовы растут. Мы все еще находимся на критическом этапе прекращения ухудшения и стабилизации (отношений - ред.)", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Глава МИД КНР подчеркнул необходимость непрерывно корректировать направление развития отношений, управлять рисками, должным образом разрешать разногласия, устранять помехи и развивать сотрудничество. Дипломат отметил, что политика Пекина в отношении США является последовательной и основывается на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.
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"Соединенным Штатам следует добросовестно выполнить обязательства президента Джо Байдена и вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая", - сказал Ван И.
По его словам, в последние месяцы Вашингтон не прекратил своих усилий по сдерживанию и подавлению Китая, но активизировал свои усилия.
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