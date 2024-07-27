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В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ
В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ - РИА Новости, 27.07.2024
В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ
Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена международной террористической организации, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:49
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БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена международной террористической организации, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - говорится в сообщении. Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram эмиссарами одной из террористических организаций. "Перед попыткой реализацией данного преступления, Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ. В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту сотрудниками ГКНБ Киргизии совместно с партнерскими спецслужбами проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
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в мире, киргизия, снг
В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ
Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена МТО
БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена международной террористической организации, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - говорится в сообщении.
Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram эмиссарами одной из террористических организаций. "Перед попыткой реализацией данного преступления, Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ.
В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту сотрудниками ГКНБ Киргизии совместно с партнерскими спецслужбами проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.