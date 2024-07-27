https://ria.ru/20240727/kirgiziya-1962325898.html

В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ

В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ - РИА Новости, 27.07.2024

В Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ

Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена международной террористической организации, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:49

2024-07-27T07:49

2024-07-27T07:49

в мире

киргизия

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872309305_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_c2145f9986add322c54d59c47964a7dc.jpg

БИШКЕК, 27 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали готовившего теракт в одной из стран СНГ члена международной террористической организации, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации (МТО) гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - говорится в сообщении. Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере Telegram эмиссарами одной из террористических организаций. "Перед попыткой реализацией данного преступления, Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ. В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту сотрудниками ГКНБ Киргизии совместно с партнерскими спецслужбами проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.

https://ria.ru/20240724/fbr-1961821653.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, снг