https://ria.ru/20240727/khersones-1962390629.html

"Новый Херсонес" не прекращали строить во время СВО, рассказал митрополит

"Новый Херсонес" не прекращали строить во время СВО, рассказал митрополит - РИА Новости, 27.07.2024

"Новый Херсонес" не прекращали строить во время СВО, рассказал митрополит

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе рассказал, что... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:03

2024-07-27T16:03

2024-07-27T16:03

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

общество

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в преддверии открытия историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе рассказал, что реализацию проекта не приостанавливали во время специальной военной операции по приказу Путина. "Когда началась СВО, мне довелось переговорить с Владимиром Владимировичем. Я понимал, насколько сложная ситуация в стране. Я спросил у него, что у нас с Херсонесом, мы приостанавливаем? Он говорит: "Нет, все продолжается". Это было очень важно, то есть, это необычайно важный для всей страны, для понимания нашего прошлого настоящего и будущего проект, и поэтому ответственность ещё более усилилась", - сообщил митрополит Тихон в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". По его словам, историко-археологический парк "Новый Херсонес" в Севастополе - это не только музей. "Это экспозиция и разговор о христианстве на огромной площади. Причём, мы хотим сделать его максимально интересным, максимально понятным для современного человека", - добавил он. Президент России Владимир Путин впервые озвучил идею создания историко-культурного центра христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, 2 тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе было сделано 6 миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции. В парке откроют музей античности и Византии, музей христианства, музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира. Комплекс будет доступен для посещения с 30 июля в тестовом режиме.

https://ria.ru/20240727/putin-1962349989.html

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севастополь, россия, новороссия, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), общество