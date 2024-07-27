https://ria.ru/20240727/khersones-1962352504.html

Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин

Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024

Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин

Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:18

2024-07-27T11:18

2024-07-27T11:18

россия

херсонес

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес". "Символом своей идентичности, символом своих глубоких корней, символом победы, символом развития, символом расцвета России", – сказал Путин, отвечая на вопрос, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для России. Фильм опубликован на онлайн-платформе "Смотрим".

https://ria.ru/20231103/putin-1907260242.html

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херсонес

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россия, херсонес, владимир путин, общество