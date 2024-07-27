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Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
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11:18 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/khersones-1962352504.html
Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин
Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин
Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:18
2024-07-27T11:18
россия
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес". "Символом своей идентичности, символом своих глубоких корней, символом победы, символом развития, символом расцвета России", – сказал Путин, отвечая на вопрос, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для России. Фильм опубликован на онлайн-платформе "Смотрим".
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россия, херсонес, владимир путин, общество
Россия, Херсонес, Владимир Путин, Общество
Херсонес должен стать символом победы России, заявил Путин

Путин: Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Херсонес должен стать символом своей идентичности и победы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес".
"Символом своей идентичности, символом своих глубоких корней, символом победы, символом развития, символом расцвета России", – сказал Путин, отвечая на вопрос, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для России.
Фильм опубликован на онлайн-платформе "Смотрим".
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