https://ria.ru/20240727/juzhnouralsk-1962362065.html

Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой

Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой - РИА Новости, 27.07.2024

Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой

Дорогу на челябинский поселок Михири под Южноуральском размыло водой, она перекрыта в оба направления, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:46

2024-07-27T12:46

2024-07-27T12:51

происшествия

южноуральск

челябинская область

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Дорогу на челябинский поселок Михири под Южноуральском размыло водой, она перекрыта в оба направления, сообщает Госавтоинспекция региона. "Дорогу на поселок Михири в Южноуральском городском округе размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления", – говорится в сообщении. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240727/zhiteli-1962360119.html

https://ria.ru/20240727/reka-1962321400.html

южноуральск

челябинская область

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происшествия, южноуральск, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области