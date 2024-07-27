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Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой
Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой - РИА Новости, 27.07.2024
Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой
Дорогу на челябинский поселок Михири под Южноуральском размыло водой, она перекрыта в оба направления, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:46
2024-07-27T12:46
2024-07-27T12:51
происшествия
южноуральск
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Дорогу на челябинский поселок Михири под Южноуральском размыло водой, она перекрыта в оба направления, сообщает Госавтоинспекция региона. "Дорогу на поселок Михири в Южноуральском городском округе размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления", – говорится в сообщении. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240727/zhiteli-1962360119.html
https://ria.ru/20240727/reka-1962321400.html
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происшествия, южноуральск, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Южноуральск, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области
Дорогу на поселок Михири под Южноуральском размыло водой
Дорогу на поселок Михири в Челябинской области под Южноуральском размыло водой