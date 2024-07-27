https://ria.ru/20240727/investory-1962290464.html

Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты

Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 27.07.2024

Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты

В первом полугодии инвесторы арендовали у столицы 13 участков под строительство коммерческой недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:12

2024-07-27T13:12

2024-07-27T13:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_916af7f52d9768392df65c7f706180fc.jpg

МОСКВА, 27 июля - РИА Новости. В первом полугодии инвесторы арендовали у столицы 13 участков под строительство коммерческой недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 гектара для возведения почти 95 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти столько же договоров было заключено с победителями аукционов за весь 2023 год. Это говорит о высокой активности инвесторов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.На этих участках бизнес сможет возвести торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, магазины, медицинские центры, предприятия для обслуживания транспорта.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что крупнейшей сделкой в первом полугодии стала аренда участка площадью около гектара на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне. Там инвестор сможет возвести физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6,9 тысячи "квадратов". Самым маленьким арендованным участком площадью 0,06 гектара стала территория в деревне Сенькино-Секерино в Новой Москве. Там будет построен торгово-бытовой объект площадью до 241,2 квадратного метра, уточнил Гаман.

https://ria.ru/20240725/efimov-1961902469.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы