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Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 27.07.2024
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13:12 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/investory-1962290464.html
Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты
Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты - РИА Новости, 27.07.2024
Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты
В первом полугодии инвесторы арендовали у столицы 13 участков под строительство коммерческой недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:12
2024-07-27T13:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 июля - РИА Новости. В первом полугодии инвесторы арендовали у столицы 13 участков под строительство коммерческой недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 гектара для возведения почти 95 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти столько же договоров было заключено с победителями аукционов за весь 2023 год. Это говорит о высокой активности инвесторов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.На этих участках бизнес сможет возвести торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, магазины, медицинские центры, предприятия для обслуживания транспорта.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что крупнейшей сделкой в первом полугодии стала аренда участка площадью около гектара на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне. Там инвестор сможет возвести физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6,9 тысячи "квадратов". Самым маленьким арендованным участком площадью 0,06 гектара стала территория в деревне Сенькино-Секерино в Новой Москве. Там будет построен торгово-бытовой объект площадью до 241,2 квадратного метра, уточнил Гаман.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы 13 участков под коммерческие объекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июля - РИА Новости. В первом полугодии инвесторы арендовали у столицы 13 участков под строительство коммерческой недвижимости, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 гектара для возведения почти 95 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти столько же договоров было заключено с победителями аукционов за весь 2023 год. Это говорит о высокой активности инвесторов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
На этих участках бизнес сможет возвести торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, магазины, медицинские центры, предприятия для обслуживания транспорта.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что крупнейшей сделкой в первом полугодии стала аренда участка площадью около гектара на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне. Там инвестор сможет возвести физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6,9 тысячи "квадратов". Самым маленьким арендованным участком площадью 0,06 гектара стала территория в деревне Сенькино-Секерино в Новой Москве. Там будет построен торгово-бытовой объект площадью до 241,2 квадратного метра, уточнил Гаман.
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