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На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 27.07.2024 (обновлено: 08:17 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/infrastruktura-1962327770.html
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 27.07.2024
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:16
2024-07-27T08:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
херсонская область
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херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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