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В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте" - РИА Новости, 27.07.2024
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00:52 27.07.2024 (обновлено: 01:08 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/gorenie-1962304838.html
В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте"
В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте" - РИА Новости, 27.07.2024
В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте"
Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T00:52
2024-07-27T01:08
происшествия
самарская область
россия
куйбышевазот
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 23.03 мск получили информацию о пожаре на улице Новозаводской, 6 в Тольятти. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в здании находится завод "Куйбышевазот". Прибывшие подразделения установили, что горят кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет."В 01.35 (00.35 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.На сайте "Куйбышевазота" указано, что химическое предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1966 году.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, самарская область, россия, куйбышевазот
Происшествия, Самарская область, Россия, КуйбышевАзот
В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте"

МЧС: в Самарской области ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 23.03 мск получили информацию о пожаре на улице Новозаводской, 6 в Тольятти. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в здании находится завод "Куйбышевазот". Прибывшие подразделения установили, что горят кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.
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"В 01.35 (00.35 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
На сайте "Куйбышевазота" указано, что химическое предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1966 году.
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ПроисшествияСамарская областьРоссияКуйбышевАзот
 
 
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