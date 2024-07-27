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В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте"

В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте" - РИА Новости, 27.07.2024

В Самарской области ликвидировали открытое горение на "Куйбышевазоте"

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T00:52

2024-07-27T00:52

2024-07-27T01:08

происшествия

самарская область

россия

куйбышевазот

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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 23.03 мск получили информацию о пожаре на улице Новозаводской, 6 в Тольятти. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в здании находится завод "Куйбышевазот". Прибывшие подразделения установили, что горят кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет."В 01.35 (00.35 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.На сайте "Куйбышевазота" указано, что химическое предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1966 году.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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происшествия, самарская область, россия, куйбышевазот