https://ria.ru/20240727/germaniya-1962353453.html

Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии

Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии - РИА Новости, 27.07.2024

Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии

Украинскому националистическому объединению "Азов*" пришлось отменить выступление в Берлине, на котором они собирались поделиться боевым опытом и призвать... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:27

2024-07-27T11:27

2024-07-27T15:53

в мире

сара вагенкнехт

степан бандера

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинскому националистическому объединению "Азов*" пришлось отменить выступление в Берлине, на котором они собирались поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, пишет Berliner Zeitung."Рекламная кампания вызвала массовое неприятие. Несколько левых групп и организаций выступили с критикой мероприятия, поскольку украинское подразделение, по их словам, придерживается правоэкстремистских и фашистских традиций, а его лидер является неонацистом", — говорится в статье.Левые объединение назвали турне " Ащова"* "невыносимым проявлением фашизма и милитаризма" и подали заявку на акцию протеста. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" также пообещала поддержать протестующих."Тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное к тому же откровенно правоэкстремистской организацией, которая исторически ссылается на пособника нацистов Степана Бандеру, — невероятный скандал", — заявили в партии.В итоге выступление азовцев отменили "по соображениям безопасности". Как отмечает Berliner Zeitung, берлинская встреча с полком "Азов"* должна была стать одной из остановок в их "европейском турне". Мероприятия в Гамбурге, Роттердаме, Кёльне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся, заключает издание.В 2022 году Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. Боевики "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Кроме того, они причастны к военным преступлениям — многие "азовцы" осуждены в ДНР за убийства мирных жителей и жестокое отношение к гражданскому населению.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240713/boeviki-1959490949.html

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сара вагенкнехт, степан бандера, вооруженные силы украины