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Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии
Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии - РИА Новости, 27.07.2024
Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии
Украинскому националистическому объединению "Азов*" пришлось отменить выступление в Берлине, на котором они собирались поделиться боевым опытом и призвать... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:27
2024-07-27T11:27
2024-07-27T15:53
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинскому националистическому объединению "Азов*" пришлось отменить выступление в Берлине, на котором они собирались поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, пишет Berliner Zeitung."Рекламная кампания вызвала массовое неприятие. Несколько левых групп и организаций выступили с критикой мероприятия, поскольку украинское подразделение, по их словам, придерживается правоэкстремистских и фашистских традиций, а его лидер является неонацистом", — говорится в статье.Левые объединение назвали турне " Ащова"* "невыносимым проявлением фашизма и милитаризма" и подали заявку на акцию протеста. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" также пообещала поддержать протестующих."Тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное к тому же откровенно правоэкстремистской организацией, которая исторически ссылается на пособника нацистов Степана Бандеру, — невероятный скандал", — заявили в партии.В итоге выступление азовцев отменили "по соображениям безопасности". Как отмечает Berliner Zeitung, берлинская встреча с полком "Азов"* должна была стать одной из остановок в их "европейском турне". Мероприятия в Гамбурге, Роттердаме, Кёльне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся, заключает издание.В 2022 году Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. Боевики "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Кроме того, они причастны к военным преступлениям — многие "азовцы" осуждены в ДНР за убийства мирных жителей и жестокое отношение к гражданскому населению.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240713/boeviki-1959490949.html
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в мире, сара вагенкнехт, степан бандера, вооруженные силы украины
В мире, Сара Вагенкнехт, Степан Бандера, Вооруженные силы Украины
Боевиков "Азова"* со скандалом выгнали из Германии
BZ: "Азов" отменил выступление в Берлине из-за протестов немцев
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Украинскому националистическому объединению "Азов*" пришлось отменить выступление в Берлине, на котором они собирались поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, пишет Berliner Zeitung
.
"Рекламная кампания вызвала массовое неприятие. Несколько левых групп и организаций выступили с критикой мероприятия, поскольку украинское подразделение, по их словам, придерживается правоэкстремистских и фашистских традиций, а его лидер является неонацистом", — говорится в статье.
Левые объединение назвали турне " Ащова"* "невыносимым проявлением фашизма и милитаризма" и подали заявку на акцию протеста. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" также пообещала поддержать протестующих.
"Тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное к тому же откровенно правоэкстремистской организацией, которая исторически ссылается на пособника нацистов Степана Бандеру, — невероятный скандал", — заявили в партии.
В итоге выступление азовцев отменили "по соображениям безопасности".
Как отмечает Berliner Zeitung, берлинская встреча с полком "Азов"* должна была стать одной из остановок в их "европейском турне". Мероприятия в Гамбурге, Роттердаме, Кёльне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся, заключает издание.
В 2022 году Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. Боевики "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса
. Кроме того, они причастны к военным преступлениям — многие "азовцы" осуждены в ДНР за убийства мирных жителей и жестокое отношение к гражданскому населению.
* Террористическая организация, запрещенная в России.