https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html
Франция не смогла
Франция не смогла - РИА Новости, 27.07.2024
Франция не смогла
Рожденная под несчастливой звездой парижская Олимпиада наконец стартовала. Хотя даже ее официальное начало оказалось смазано, поскольку главной новостью... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:00
2024-07-27T08:00
2024-07-27T09:55
аналитика
франция
париж
россия
олимпийские игры
международный олимпийский комитет (мок)
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Рожденная под несчастливой звездой парижская Олимпиада наконец стартовала. Хотя даже ее официальное начало оказалось смазано, поскольку главной новостью вчерашнего дня стала не церемония открытия, а транспортный коллапс, накрывший Францию и затронувший 800 тысяч пассажиров, немалая часть которых направляется (но непонятно, когда доберется) как раз на Игры. Причем причиной перебоев стали не фирменные известные всему миру французские забастовки, а саботаж и диверсии — умышленные поджоги, в которых правоохранительные органы на удивление подозревают не нашу страну, а собственных ультралевых. Впрочем, без забастовок тоже не обходится — в частности, вчера акцию протеста провели сотрудники парижского пятизвездочного отеля, в котором живут члены МОК.В общем, образ тотально неудачной Олимпиады — с грязными водами Сены, тюремно перекрытым Парижем, вопиющим уличным криминалом (которому совершенно не мешают драконовские меры безопасности), а теперь еще и диверсиями — оказался создан Играм еще до их официального начала. Вопрос в том, удастся ли переломить негативный имидж.В принципе, миру известны такие примеры. Больше десяти лет назад в мировой (да и отечественной) прессе была развернута совершенно дикая многомесячная кампания шельмования сочинской Олимпиады. Чего только про нее не говорили, какие страшилки, разоблачения и обвинения не публиковали в преддверии Игр. Истерика была накручена до такой степени, что немалая часть россиян была морально готова к тому, что предстоящее событие станет грандиозным провалом и полным позором для страны. Тем более потрясающей оказалась реальность, когда еще к старту Олимпиады стало очевидно, что Россия организовала замечательный праздник спорта. В результате уже к церемонии открытия большинство злопыхателей заткнулись и только самые упорные продолжали выискивать недочеты и шероховатости, однако выглядели только еще более жалко в своих усилиях.В общем, теоретически у французов есть шанс исправить уже сложившееся общественное мнение о своей Олимпиаде — но стоит признать, что шанс этот небольшой. Если "черная" пропагандистская кампания против Сочи была целенаправленно заряжена — ее организаторы игнорировали реальность, формируя медиафантомы и рассчитывая, что действительность окажется близка к ним, то Парижу глобальными СМИ изначально была расстелена красная ковровая дорожка. Франция должна была показать миру, что она и Запад в целом по-прежнему являются вершиной человеческой цивилизации, способной организовать грандиозное мероприятие с таким блеском, что всяким там авторитарным и разрушающим "мир, основанный на правилах" россиям и китаям останется только локти кусать. Но проблемы, ляпы и сбои на стадии организации Игр стали вылезать у французов с такой регулярностью, что даже самые лояльно настроенные журналисты не могли их игнорировать. Так что парижская Олимпиада усилиями организаторов превратилась в источник мемов задолго до своего начала, ну а дни перед открытием только подтвердили самые мрачные опасения.Каков шанс, что ситуация внезапно переменится как по мановению волшебной палочки и Игры пройдут прекрасно? Очевидно, что он очень невелик.Куда вероятнее, что все продолжится ровно в том же ключе — будет вылезать сбой за сбоем, будут вспыхивать скандалы и вскрываться неучтенные проблемы, не имеющие продуманного решения. И парижская Олимпиада станет для мира очередным сигналом, что Запад и конкретно Франция — все.Потому что Макрон, так мечтавший об Олимпиаде для своей страны, по существу-то прав: это для широких масс Олимпиада — праздник спорта и дружбы народов (хотя, конечно, за последние годы и от этого представления мало что осталось), а для большой политики — это демонстрация государством своим партнерам и конкурентам собственных державных амбиций, организационных и ресурсных возможностей. И если с амбициями и претензиями там все неизменно, то возможности явно им больше не соответствуют. А значит, остается признать, как та лошадь из старого анекдота: "Ну не шмогла я, не шмогла".Можно только поблагодарить Запад, что Россия в этом позорище (как и в Евровидении) не участвует.
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, франция, париж, россия, олимпийские игры, международный олимпийский комитет (мок)
Аналитика, Франция, Париж, Россия, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет (МОК)
Рожденная под несчастливой звездой парижская Олимпиада наконец стартовала. Хотя даже ее официальное начало оказалось смазано, поскольку главной новостью вчерашнего дня стала не церемония открытия, а транспортный коллапс, накрывший Францию и затронувший 800 тысяч пассажиров, немалая часть которых направляется (но непонятно, когда доберется) как раз на Игры. Причем причиной перебоев стали не фирменные известные всему миру французские забастовки, а саботаж и диверсии — умышленные поджоги, в которых правоохранительные органы на удивление подозревают не нашу страну, а собственных ультралевых. Впрочем, без забастовок тоже не обходится — в частности, вчера акцию протеста провели сотрудники парижского пятизвездочного отеля, в котором живут члены МОК.
В общем, образ тотально неудачной Олимпиады — с грязными водами Сены
, тюремно перекрытым Парижем
, вопиющим уличным криминалом (которому совершенно не мешают драконовские меры безопасности), а теперь еще и диверсиями — оказался создан Играм еще до их официального начала. Вопрос в том, удастся ли переломить негативный имидж.
В принципе, миру известны такие примеры. Больше десяти лет назад в мировой (да и отечественной) прессе была развернута совершенно дикая многомесячная кампания шельмования сочинской Олимпиады. Чего только про нее не говорили, какие страшилки, разоблачения и обвинения не публиковали в преддверии Игр. Истерика была накручена до такой степени, что немалая часть россиян была морально готова к тому, что предстоящее событие станет грандиозным провалом и полным позором для страны. Тем более потрясающей оказалась реальность, когда еще к старту Олимпиады стало очевидно, что Россия
организовала замечательный праздник спорта. В результате уже к церемонии открытия большинство злопыхателей заткнулись и только самые упорные продолжали выискивать недочеты и шероховатости, однако выглядели только еще более жалко в своих усилиях.
В общем, теоретически у французов есть шанс исправить уже сложившееся общественное мнение о своей Олимпиаде — но стоит признать, что шанс этот небольшой. Если "черная" пропагандистская кампания против Сочи
была целенаправленно заряжена — ее организаторы игнорировали реальность, формируя медиафантомы и рассчитывая, что действительность окажется близка к ним, то Парижу глобальными СМИ изначально была расстелена красная ковровая дорожка. Франция должна была показать миру, что она и Запад в целом по-прежнему являются вершиной человеческой цивилизации, способной организовать грандиозное мероприятие с таким блеском, что всяким там авторитарным и разрушающим "мир, основанный на правилах" россиям и китаям останется только локти кусать. Но проблемы, ляпы и сбои на стадии организации Игр стали вылезать у французов с такой регулярностью, что даже самые лояльно настроенные журналисты не могли их игнорировать. Так что парижская Олимпиада усилиями организаторов превратилась в источник мемов задолго до своего начала, ну а дни перед открытием только подтвердили самые мрачные опасения.
Каков шанс, что ситуация внезапно переменится как по мановению волшебной палочки и Игры пройдут прекрасно? Очевидно, что он очень невелик.
Куда вероятнее, что все продолжится ровно в том же ключе — будет вылезать сбой за сбоем, будут вспыхивать скандалы и вскрываться неучтенные проблемы, не имеющие продуманного решения. И парижская Олимпиада станет для мира очередным сигналом, что Запад и конкретно Франция — все.
Потому что Макрон, так мечтавший об Олимпиаде для своей страны, по существу-то прав: это для широких масс Олимпиада — праздник спорта и дружбы народов (хотя, конечно, за последние годы и от этого представления мало что осталось), а для большой политики — это демонстрация государством своим партнерам и конкурентам собственных державных амбиций, организационных и ресурсных возможностей. И если с амбициями и претензиями там все неизменно, то возможности явно им больше не соответствуют. А значит, остается признать, как та лошадь из старого анекдота: "Ну не шмогла я, не шмогла".
Можно только поблагодарить Запад, что Россия в этом позорище (как и в Евровидении) не участвует.