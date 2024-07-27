https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html

Франция не смогла

Франция не смогла - РИА Новости, 27.07.2024

Франция не смогла

Рожденная под несчастливой звездой парижская Олимпиада наконец стартовала. Хотя даже ее официальное начало оказалось смазано, поскольку главной новостью... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:00

2024-07-27T09:55

аналитика

франция

париж

россия

олимпийские игры

международный олимпийский комитет (мок)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962263250_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_7a8d0bc2696a687c02bd5697c1b97f59.jpg

Рожденная под несчастливой звездой парижская Олимпиада наконец стартовала. Хотя даже ее официальное начало оказалось смазано, поскольку главной новостью вчерашнего дня стала не церемония открытия, а транспортный коллапс, накрывший Францию и затронувший 800 тысяч пассажиров, немалая часть которых направляется (но непонятно, когда доберется) как раз на Игры. Причем причиной перебоев стали не фирменные известные всему миру французские забастовки, а саботаж и диверсии — умышленные поджоги, в которых правоохранительные органы на удивление подозревают не нашу страну, а собственных ультралевых. Впрочем, без забастовок тоже не обходится — в частности, вчера акцию протеста провели сотрудники парижского пятизвездочного отеля, в котором живут члены МОК.В общем, образ тотально неудачной Олимпиады — с грязными водами Сены, тюремно перекрытым Парижем, вопиющим уличным криминалом (которому совершенно не мешают драконовские меры безопасности), а теперь еще и диверсиями — оказался создан Играм еще до их официального начала. Вопрос в том, удастся ли переломить негативный имидж.В принципе, миру известны такие примеры. Больше десяти лет назад в мировой (да и отечественной) прессе была развернута совершенно дикая многомесячная кампания шельмования сочинской Олимпиады. Чего только про нее не говорили, какие страшилки, разоблачения и обвинения не публиковали в преддверии Игр. Истерика была накручена до такой степени, что немалая часть россиян была морально готова к тому, что предстоящее событие станет грандиозным провалом и полным позором для страны. Тем более потрясающей оказалась реальность, когда еще к старту Олимпиады стало очевидно, что Россия организовала замечательный праздник спорта. В результате уже к церемонии открытия большинство злопыхателей заткнулись и только самые упорные продолжали выискивать недочеты и шероховатости, однако выглядели только еще более жалко в своих усилиях.В общем, теоретически у французов есть шанс исправить уже сложившееся общественное мнение о своей Олимпиаде — но стоит признать, что шанс этот небольшой. Если "черная" пропагандистская кампания против Сочи была целенаправленно заряжена — ее организаторы игнорировали реальность, формируя медиафантомы и рассчитывая, что действительность окажется близка к ним, то Парижу глобальными СМИ изначально была расстелена красная ковровая дорожка. Франция должна была показать миру, что она и Запад в целом по-прежнему являются вершиной человеческой цивилизации, способной организовать грандиозное мероприятие с таким блеском, что всяким там авторитарным и разрушающим "мир, основанный на правилах" россиям и китаям останется только локти кусать. Но проблемы, ляпы и сбои на стадии организации Игр стали вылезать у французов с такой регулярностью, что даже самые лояльно настроенные журналисты не могли их игнорировать. Так что парижская Олимпиада усилиями организаторов превратилась в источник мемов задолго до своего начала, ну а дни перед открытием только подтвердили самые мрачные опасения.Каков шанс, что ситуация внезапно переменится как по мановению волшебной палочки и Игры пройдут прекрасно? Очевидно, что он очень невелик.Куда вероятнее, что все продолжится ровно в том же ключе — будет вылезать сбой за сбоем, будут вспыхивать скандалы и вскрываться неучтенные проблемы, не имеющие продуманного решения. И парижская Олимпиада станет для мира очередным сигналом, что Запад и конкретно Франция — все.Потому что Макрон, так мечтавший об Олимпиаде для своей страны, по существу-то прав: это для широких масс Олимпиада — праздник спорта и дружбы народов (хотя, конечно, за последние годы и от этого представления мало что осталось), а для большой политики — это демонстрация государством своим партнерам и конкурентам собственных державных амбиций, организационных и ресурсных возможностей. И если с амбициями и претензиями там все неизменно, то возможности явно им больше не соответствуют. А значит, остается признать, как та лошадь из старого анекдота: "Ну не шмогла я, не шмогла".Можно только поблагодарить Запад, что Россия в этом позорище (как и в Евровидении) не участвует.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

франция

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, франция, париж, россия, олимпийские игры, международный олимпийский комитет (мок)