https://ria.ru/20240727/fedorischev-1962435116.html

Глава Самарской области посетил новые регионы России

Глава Самарской области посетил новые регионы России - РИА Новости, 27.07.2024

Глава Самарской области посетил новые регионы России

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в новые регионы России посетил объекты социальной инфраструктуры в городе Снежное... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:33

2024-07-27T21:33

2024-07-27T21:33

самарская область

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в новые регионы России посетил объекты социальной инфраструктуры в городе Снежное Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также руководитель региона встретился с председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым, чтобы обсудить текущий капитальный ремонт объектов в Снежном и планы на будущее. Ранее Федорищев, говоря о восстанавливаемых учреждениях образования, отмечал наличие неоснащенных техникой компьютерных классов и обозначал необходимость их оборудования. В рамках визита в городскую школу №4 правительство Самарского области передало комплект компьютеров для оборудования учебного класса. Отдельное внимание уделили средней школе № 1 – самое большое образовательное учреждение в городе Снежное. Здесь завершается ремонт, а также идет обустройство спортивной площадки и футбольного поля. При посещении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад №13 "Лучик" Федорищев отметил необходимость установки кондиционера и восстановления одной из групп. Благодаря поддержке Самарского региона в детском саду смогли обновить кухонное оборудование, была произведена замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Также руководитель области оценил ход капитального ремонта республиканского центра отдыха детей, который проводится силами самарских специалистов. Он акцентировал внимание на необходимости качественного наполнения корпусов. "Продумайте, что нужно закупать. Например, книги, компьютеры, спортивный инвентарь, – обратился он к руководству центра. – Пожалуйста, все продумайте и нам вместе с главой Снежного покажите. А мы будем думать, отчасти министерство образования ДНР должно подключаться", – цитирует пресс-служба слова главы Самарской области. При посещении Снежнянской специальной школы-интерната № 42 Федорищев обратил внимание на аварийное состояние прачечной и обещал рассмотреть возможность региона содействовать в данном вопросе. Важный вопрос – развитие социальной сферы. Федорищев обратил внимание на отсутствие в Снежном молодежного центра, который смог бы стать единым местом концентрации различных кружков, детских и молодежных движений, в том числе и Движения Первых. Его создание будет способствовать развитию потенциала молодых людей в родном городе. "Поэтому мы приняли решение. Сейчас администрация будет искать объект. Будем делать полноценный молодежный центр, который был бы штаб-квартирой для всех молодежных движений: был бы коворкинг, была бы возможность молодым людям проводить время полезно, с пользой, для творчества, для развития, для предпринимательства, в том числе", – отметил Федорищев. Кроме того, в ходе командировки в Снежное глава региона провел встречу с представителями промпредприятий. На ней Федорищев подчеркнул заинтересованность Самарской области в налаживании полноценного партнерства между заводами, добавив, что Снежнянский машиностроительный завод "Авиатех" стал частью ГК "Ростех". Самарская область заинтересована и в развитии сотрудничества со Снежнянским заводом химического машиностроения. Как отметил глава региона, специализация предприятия – это производство технологического оборудования для нефтегазовой отрасли, а Самарская область – нефтегазовый регион. Подводя итоги, руководитель области отметил большую проводимую работу в сфере экономики и акцентировал внимание на необходимости создания в Снежном новых рабочих мест. "Мы наметили конкретные мероприятия, которые позволят экономике и промышленности ДНР во взаимодействии с самарскими предприятиями развиваться. Это очень важно, чтобы создавались рабочие места здесь. Наши предприятия в кооперации с предприятиями Донецка могут делать продукцию еще более сильную. Причем это не слова, это конкретные предприятия в Снежном, в нашем подшефном городе, и конкретные предприятия здесь, в Донецке", – резюмировал Федорищев.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957934330.html

https://ria.ru/20240716/sezdy-1960093732.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев