https://ria.ru/20240727/erdogan-1962433477.html

Эрдоган ждет извинений от Аббаса за отказ выступить в парламенте Турции

Эрдоган ждет извинений от Аббаса за отказ выступить в парламенте Турции - РИА Новости, 27.07.2024

Эрдоган ждет извинений от Аббаса за отказ выступить в парламенте Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:14

2024-07-27T21:14

2024-07-27T21:14

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сша

турция

израиль

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реджеп тайип эрдоган

махмуд аббас

палестинская национальная администрация

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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте. Турецкий парламент приглашал выступить лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса одновременно с выступлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе США, но палестинская сторона не дала четкого ответа на предложение, сообщила ранее близкая к правительству Турции газета Türkiye. "Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал. Мы ждали, приедет ли он? Мы везде говорим то, что должно быть сказано от имени наших палестинских братьев и сестер", - заявил Эрдоган, выступая на своей малой родине в провинции Ризе. По словам президента Турции, никто, у кого в сердце есть хоть капля человечности, не может оправдать такую беспринципность, когда в конгрессе США рукоплещут Нетаньяху, при этом Эрдоган назвал израильского премьера "маньяком-Гитлером". "Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем. Кто может гарантировать, что завтра эти грязные взоры не будут обращены на Анатолию?" - добавил турецкий лидер. Нетаньяху в среду выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. Турецкие политики вплоть до президента Реджепа Тайипа Эрдогана жестко раскритиковали выступление "военного преступника" Нетаньяху в конгрессе и тех сенаторов, которые аплодировали ему стоя. Председатель оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу в пятницу призвал организовать выступление лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев на фоне выступления Нетаньяху в конгрессе США. Ранее портал Axios со ссылкой на результаты собственного подсчета сообщал, что примерно половина конгрессменов-демократов не пришли на выступление Нетаньяху на совместном заседании палат конгресса в среду. По данным Axios, речь Нетаньяху пропустили в том числе бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и Александрия Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был "значительно более масштабным", чем во время выступления Нетаньяху перед конгрессом в 2015 году, когда его речь пропустили лишь 58 демократов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918539881.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909713816.html

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в мире, сша, турция, израиль, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, хамас