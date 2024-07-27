https://ria.ru/20240727/dugin-1962383917.html
Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России
Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России - РИА Новости, 27.07.2024
Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России
Херсонес для России - портал в свое собственное духовное прошлое, она входит в права наследия этой грандиозной цивилизации, заявил философ Александр Дугин в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:17
2024-07-27T15:17
2024-07-27T15:17
херсонес
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александр дугин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Херсонес для России - портал в свое собственное духовное прошлое, она входит в права наследия этой грандиозной цивилизации, заявил философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим". "Мы жили самостоятельно, своими собственными шли путями до вот этого уникального момента, который называется Херсонес. И вот с этого момента мы входим в наследие, в права наследия, грандиозной цивилизации - греческой цивилизации, римской цивилизации, это же часть совершенно великой культуры. Поэтому для нас Херсонес – это возможность, это некий портал в наше собственное духовное прошлое", - сказал Дугин.Философ отметил, что Херсонес - уникальная территория, где древнегреческое и имперское римское смыкаются с Россией. "Это уникальное воссоединение народов, времен, культур и цивилизации", - добавил он.
https://ria.ru/20240727/khersones-1962374368.html
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херсонес, россия, александр дугин
Херсонес, Россия, Александр Дугин
Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России
Дугин: Херсонес для России является порталом в свое собственное духовное прошлое