https://ria.ru/20240727/dugin-1962383917.html

Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России

Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России - РИА Новости, 27.07.2024

Дугин назвал Херсонес порталом в духовное прошлое России

Херсонес для России - портал в свое собственное духовное прошлое, она входит в права наследия этой грандиозной цивилизации, заявил философ Александр Дугин в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:17

2024-07-27T15:17

2024-07-27T15:17

херсонес

россия

александр дугин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Херсонес для России - портал в свое собственное духовное прошлое, она входит в права наследия этой грандиозной цивилизации, заявил философ Александр Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим". "Мы жили самостоятельно, своими собственными шли путями до вот этого уникального момента, который называется Херсонес. И вот с этого момента мы входим в наследие, в права наследия, грандиозной цивилизации - греческой цивилизации, римской цивилизации, это же часть совершенно великой культуры. Поэтому для нас Херсонес – это возможность, это некий портал в наше собственное духовное прошлое", - сказал Дугин.Философ отметил, что Херсонес - уникальная территория, где древнегреческое и имперское римское смыкаются с Россией. "Это уникальное воссоединение народов, времен, культур и цивилизации", - добавил он.

https://ria.ru/20240727/khersones-1962374368.html

https://ria.ru/20240727/putin-1962350518.html

херсонес

россия

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херсонес, россия, александр дугин