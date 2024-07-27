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В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/dron-1962359141.html
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи - РИА Новости, 27.07.2024
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи
Дрон-камикадзе атаковал село Курковичи Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:28
2024-07-27T12:28
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал село Курковичи Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет", - написал он.Помимо этого, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание, полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи

Губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона-камикадзе на село Курковичи

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе на Николаево-Криворожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал село Курковичи Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет", - написал он.
Помимо этого, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание, полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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