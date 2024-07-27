https://ria.ru/20240727/dron-1962359141.html

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи - РИА Новости, 27.07.2024

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Курковичи

Дрон-камикадзе атаковал село Курковичи Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:28

2024-07-27T12:28

2024-07-27T12:28

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал село Курковичи Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет", - написал он.Помимо этого, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание, полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

брянская область

россия

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брянская область, вооруженные силы украины, россия