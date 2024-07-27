https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html

В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов

В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов - РИА Новости, 27.07.2024

В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище привел к затоплению двух десятков домов в поселке Киолим Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:42

2024-07-27T09:42

2024-07-27T12:32

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962334857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a5f82ea4f40892b85edd1223906f780e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище привел к затоплению двух десятков домов в поселке Киолим Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Двадцать домов было затоплено, там сейчас работают люди", — сказала собеседница агентства. Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.К утру вода вернулась в русло реки в Киолиме. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. На месте работают более 170 человек и 60 единиц техники. По информации МЧС, пострадавших нет.

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прорыв дамбы в Челябинской области Прорыв дамбы в Челябинской области 2024-07-27T09:42 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области