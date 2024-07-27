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В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов - РИА Новости, 27.07.2024
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09:42 27.07.2024 (обновлено: 12:32 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов - РИА Новости, 27.07.2024
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище привел к затоплению двух десятков домов в поселке Киолим Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:42
2024-07-27T12:32
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище привел к затоплению двух десятков домов в поселке Киолим Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Двадцать домов было затоплено, там сейчас работают люди", — сказала собеседница агентства. Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.К утру вода вернулась в русло реки в Киолиме. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. На месте работают более 170 человек и 60 единиц техники. По информации МЧС, пострадавших нет.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов

В челябинском поселке Киолим после прорыва дамбы затопило 20 домов

© Фото : МЧС России/TelegramОбстановка в селе Киолим Челябинской области
Обстановка в селе Киолим Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Обстановка в селе Киолим Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище привел к затоплению двух десятков домов в поселке Киолим Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Двадцать домов было затоплено, там сейчас работают люди", — сказала собеседница агентства.
Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.
К утру вода вернулась в русло реки в Киолиме. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. На месте работают более 170 человек и 60 единиц техники. По информации МЧС, пострадавших нет.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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