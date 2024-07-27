https://ria.ru/20240727/dispanserizatsiya-1962314744.html

Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях

Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях - РИА Новости, 27.07.2024

Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях

Технология выездных медосмотров на предприятиях заработала в России, всего за шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 50 миллионов россиян, что... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:07

2024-07-27T04:07

2024-07-27T04:08

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Технология выездных медосмотров на предприятиях заработала в России, всего за шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 50 миллионов россиян, что составляет 49% от плана, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "За первые шесть месяцев более 50 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию. Это почти 49% от плана", - сказал Мурашко. Он отметил, что новая технология, которая предусматривает выездные профилактические медицинские осмотры на предприятиях, заработала в России. Министр также подчеркнул важность профилактических мероприятий и призвал граждан, кто еще не успел пройти диспансеризацию, воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.

https://ria.ru/20240723/minzdrav-1961375161.html

https://ria.ru/20240724/murashko-1961656519.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко