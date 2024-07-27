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Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях - РИА Новости, 27.07.2024
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04:07 27.07.2024 (обновлено: 04:08 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/dispanserizatsiya-1962314744.html
Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях
Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях - РИА Новости, 27.07.2024
Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях
Технология выездных медосмотров на предприятиях заработала в России, всего за шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 50 миллионов россиян, что... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:07
2024-07-27T04:08
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Технология выездных медосмотров на предприятиях заработала в России, всего за шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 50 миллионов россиян, что составляет 49% от плана, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "За первые шесть месяцев более 50 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию. Это почти 49% от плана", - сказал Мурашко. Он отметил, что новая технология, которая предусматривает выездные профилактические медицинские осмотры на предприятиях, заработала в России. Министр также подчеркнул важность профилактических мероприятий и призвал граждан, кто еще не успел пройти диспансеризацию, воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.
https://ria.ru/20240723/minzdrav-1961375161.html
https://ria.ru/20240724/murashko-1961656519.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о внедрении выездных медосмотров на предприятиях

Мурашко: более 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Технология выездных медосмотров на предприятиях заработала в России, всего за шесть месяцев 2024 года диспансеризацию прошли уже 50 миллионов россиян, что составляет 49% от плана, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"За первые шесть месяцев более 50 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию. Это почти 49% от плана", - сказал Мурашко.
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Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
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Он отметил, что новая технология, которая предусматривает выездные профилактические медицинские осмотры на предприятиях, заработала в России.
Министр также подчеркнул важность профилактических мероприятий и призвал граждан, кто еще не успел пройти диспансеризацию, воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.
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