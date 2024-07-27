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Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских - РИА Новости, 27.07.2024
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10:16 27.07.2024 (обновлено: 15:18 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/dagestan-1962344234.html
Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских
Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских - РИА Новости, 27.07.2024
Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских
Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:16
2024-07-27T15:18
происшествия
каспийск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Для совершения этих преступлений боевики приобрели ножи, сказал в ходе опроса один из задержанных. &quot;Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их. &lt;...&gt; В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать&quot;, — добавил он.По словам задержанного, для конспирации боевики "оружие называли удочками, а взрывное устройство называли шпагой".ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html
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происшествия, каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Каспийск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских

© ФСБ РФЗадержание сотрудниками ФСБ жителей Каспийска, планировавших серию терактов в Дагестане
Задержание сотрудниками ФСБ жителей Каспийска, планировавших серию терактов в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© ФСБ РФ
Задержание сотрудниками ФСБ жителей Каспийска, планировавших серию терактов в Дагестане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
© ФСБ РФЗадержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© ФСБ РФ
Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
Для совершения этих преступлений боевики приобрели ножи, сказал в ходе опроса один из задержанных.
«

"Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их. <...> В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил он.

По словам задержанного, для конспирации боевики "оружие называли удочками, а взрывное устройство называли шпагой".
ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.
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ПроисшествияКаспийскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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