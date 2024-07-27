Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских
© ФСБ РФЗадержание сотрудниками ФСБ жителей Каспийска, планировавших серию терактов в Дагестане
© ФСБ РФ
Задержание сотрудниками ФСБ жителей Каспийска, планировавших серию терактов в Дагестане
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
© ФСБ РФЗадержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
© ФСБ РФ
Задержание боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери
Для совершения этих преступлений боевики приобрели ножи, сказал в ходе опроса один из задержанных.
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"Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их. <...> В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил он.
По словам задержанного, для конспирации боевики "оружие называли удочками, а взрывное устройство называли шпагой".
ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.