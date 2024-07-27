https://ria.ru/20240727/dagestan-1962344234.html

Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских

Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских - РИА Новости, 27.07.2024

Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских

Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:16

2024-07-27T10:16

2024-07-27T15:18

происшествия

каспийск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать сотрудников полиции, патрулирующих улицы Каспийска, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Для совершения этих преступлений боевики приобрели ножи, сказал в ходе опроса один из задержанных. "Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их. <...> В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать", — добавил он.По словам задержанного, для конспирации боевики "оружие называли удочками, а взрывное устройство называли шпагой".ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.

https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html

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происшествия, каспийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)