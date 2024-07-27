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В Челябинской области рассказали, когда начнутся работы по засыпке дамбы
В Челябинской области рассказали, когда начнутся работы по засыпке дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
В Челябинской области рассказали, когда начнутся работы по засыпке дамбы
Работы по засыпке размытой части дамбы в Челябинской области начнутся после того, как погода наладится, заявил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:08
2024-07-27T12:08
2024-07-27T19:23
происшествия
челябинская область
сосновский район
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Работы по засыпке размытой части дамбы в Челябинской области начнутся после того, как погода наладится, заявил глава региона Алексей Текслер. "Как погода наладится, приток воды закроется, соответственно надо будет организовывать работу по ее засыпке", - сказал Текслер во время осмотра разрушенной дамбы Киалимского водохранилища. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Тем временем, из-за подтопления садовых участков началась эвакуация в СНТ в Сосновском районе.
https://ria.ru/20240727/reka-1962321400.html
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происшествия, челябинская область, сосновский район, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области рассказали, когда начнутся работы по засыпке дамбы
Текслер: работы по засыпке размытой части дамбы начнутся, когда погода наладится