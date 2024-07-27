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Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим
Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим - РИА Новости, 27.07.2024
Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который в пятницу был затоплен после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:44
2024-07-27T09:44
2024-07-27T10:35
прорыв дамбы в челябинской области
челябинская область
происшествия
алексей текслер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который в пятницу был затоплен после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим", – говорится в сообщении.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киолим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.Глава региона осмотрел, в каком состоянии находятся дома и хозпостройки в пострадавшем от прорыва дамбы поселке и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему, как "встретили волну". "Я была с ребенком дома, мультики смотрели. Вода с леса пришла. Мы сами выбрались, ночь провели в Карабаше", – пояснила одна из жительниц Киолима."Будем оценивать ущерб. Сначала сразу будет выплата на каждого человека, а потом, по мере оценки ущерба, будем все остальные решения принимать", – пообещал Текслер.В субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в Киолиме, населенный пункт полностью освобожден от воды. Эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Уточнялось, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
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прорыв дамбы в челябинской области, челябинская область, происшествия, алексей текслер
Прорыв дамбы в Челябинской области, Челябинская область, Происшествия, Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Текслер приехал в поселок Киолим
Губернатор Челябинской области приехал в затопленный после прорыва дамбы поселок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который в пятницу был затоплен после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим", – говорится в сообщении.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киолим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
Глава региона осмотрел, в каком состоянии находятся дома и хозпостройки в пострадавшем от прорыва дамбы поселке и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему, как "встретили волну". "Я была с ребенком дома, мультики смотрели. Вода с леса пришла. Мы сами выбрались, ночь провели в Карабаше", – пояснила одна из жительниц Киолима.
«
"Будем оценивать ущерб. Сначала сразу будет выплата на каждого человека, а потом, по мере оценки ущерба, будем все остальные решения принимать", – пообещал Текслер.
В субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в Киолиме, населенный пункт полностью освобожден от воды. Эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Уточнялось, что пострадавших нет.