https://ria.ru/20240727/borodin-1962314895.html

Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы

Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы - РИА Новости, 27.07.2024

Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы

Следствие считает, что фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин действовал в составе организованной группы,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:09

2024-07-27T04:09

2024-07-27T04:09

происшествия

сергей бородин

тимур иванов

александр фомин

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следствие считает, что фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин действовал в составе организованной группы, соучастники преступления пока не установлены, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Противоправные действия Бородин С.В. совершил умышленно, из корыстной заинтересованности, в течение длительного периода времени, принимая меры к сокрытию фактов и доказательств получения им взятки в составе организованной группы", - говорится в документе. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены". Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html

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происшествия, сергей бородин, тимур иванов, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия