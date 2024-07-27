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Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы - РИА Новости, 27.07.2024
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04:09 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/borodin-1962314895.html
Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы
Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы - РИА Новости, 27.07.2024
Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы
Следствие считает, что фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин действовал в составе организованной группы,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:09
2024-07-27T04:09
происшествия
сергей бородин
тимур иванов
александр фомин
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следствие считает, что фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин действовал в составе организованной группы, соучастники преступления пока не установлены, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Противоправные действия Бородин С.В. совершил умышленно, из корыстной заинтересованности, в течение длительного периода времени, принимая меры к сокрытию фактов и доказательств получения им взятки в составе организованной группы", - говорится в документе. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены". Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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происшествия, сергей бородин, тимур иванов, александр фомин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Александр Фомин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы

Следствие: фигурант дела Иванова действовал в составе организованной группы

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следствие считает, что фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин действовал в составе организованной группы, соучастники преступления пока не установлены, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Противоправные действия Бородин С.В. совершил умышленно, из корыстной заинтересованности, в течение длительного периода времени, принимая меры к сокрытию фактов и доказательств получения им взятки в составе организованной группы", - говорится в документе.
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Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены".
Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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ПроисшествияСергей БородинТимур ИвановАлександр ФоминДело замминистра обороны Тимура ИвановаРоссия
 
 
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