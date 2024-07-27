https://ria.ru/20240727/boliviya-1962318127.html

Президент Боливии призвал сохранять бдительность после попытки переворота

Президент Боливии призвал сохранять бдительность после попытки переворота - РИА Новости, 27.07.2024

Президент Боливии призвал сохранять бдительность после попытки переворота

Угрозы для демократии Боливии остаются и спустя месяц после попытки госпереворота, на фоне интереса внешних сил к энергоресурсам страны нужно сохранять... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:23

2024-07-27T05:23

2024-07-27T05:35

в мире

луис арсе

боливия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Угрозы для демократии Боливии остаются и спустя месяц после попытки госпереворота, на фоне интереса внешних сил к энергоресурсам страны нужно сохранять постоянную бдительность и готовность защищаться, следует из слов президента страны Луиса Арсе. "Прошел месяц после неудавшегося государственного переворота, и ясно, что в истории нашей страны останется храбрость и мужество боливийского народа, который, не колеблясь, вышел на улицы, чтобы твердо защитить нашу демократию. Мы ценим поддержку, которую мы получили в то время со всех концов страны и со стороны международного сообщества", - написал президент в Telegram. "Однако мы должны сохранять постоянную бдительность и готовность защищать демократию до тех пор, пока мы не будем уверены, что наши природные ресурсы находятся под управлением и в постоянной собственности боливийского народа", - добавил Арсе. В конце июня группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, заявив, что будет назначено новое правительство. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. Ранее в интервью РИА Новости министр обороны Боливии Эдмундо Новильо сообщил, что попытка переворота в стране могла быть спровоцирована извне и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны. Президент Боливии, в свою очередь, сообщал РИА Новости, что интерес внешних сил к природным ресурсам страны не исчез после попытки госпереворота, поэтому боливийцам нужно быть внимательными.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html

https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html

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в мире, луис арсе, боливия