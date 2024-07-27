https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962336938.html
Над тремя областями сбили три беспилотника
Над тремя областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.07.2024
Над тремя областями сбили три беспилотника
Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:30
2024-07-27T09:30
2024-07-27T09:36
специальная военная операция на украине
саратовская область
безопасность
рязанская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого июля около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", - говорится в сообщении.
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саратовская область, безопасность, рязанская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Безопасность, Рязанская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя областями сбили три беспилотника
МО: над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями сбили три беспилотника