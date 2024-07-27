https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962336938.html

Над тремя областями сбили три беспилотника

Над тремя областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.07.2024

Над тремя областями сбили три беспилотника

Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:30

2024-07-27T09:30

2024-07-27T09:36

специальная военная операция на украине

саратовская область

безопасность

рязанская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого июля около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

саратовская область

рязанская область

белгородская область

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саратовская область, безопасность, рязанская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)