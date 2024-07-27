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Над тремя областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 27.07.2024 (обновлено: 09:36 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962336938.html
Над тремя областями сбили три беспилотника
Над тремя областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.07.2024
Над тремя областями сбили три беспилотника
Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:30
2024-07-27T09:36
специальная военная операция на украине
саратовская область
безопасность
рязанская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого июля около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", - говорится в сообщении.
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саратовская область
рязанская область
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саратовская область, безопасность, рязанская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Безопасность, Рязанская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя областями сбили три беспилотника

МО: над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями сбили три беспилотника

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.50 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого июля около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьБезопасностьРязанская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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