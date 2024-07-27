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В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
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07:52 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962326115.html
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:52
2024-07-27T07:52
происшествия
рязанская область
россия
павел малков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что утром субботы над Рязанской областью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. "Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.
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происшествия, рязанская область, россия, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Россия, Павел Малков
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

Губернатор Малков: при уничтожении БПЛА в Рязанской области никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что утром субботы над Рязанской областью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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