https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962326115.html

В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:52

2024-07-27T07:52

2024-07-27T07:52

происшествия

рязанская область

россия

павел малков

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что утром субботы над Рязанской областью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. "Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, россия, павел малков