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В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:52
2024-07-27T07:52
2024-07-27T07:52
происшествия
рязанская область
россия
павел малков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что утром субботы над Рязанской областью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. "Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.
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происшествия, рязанская область, россия, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Россия, Павел Малков
В Рязанской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ
Губернатор Малков: при уничтожении БПЛА в Рязанской области никто не пострадал