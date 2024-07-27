https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962317529.html

Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними

Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними - РИА Новости, 27.07.2024

Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними

Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:13

2024-07-27T05:13

2024-07-27T05:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298551_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_8781dce51c5a96f8c2f78a8749f9bcab.jpg

ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, обучают бороться и перехватывать современные беспилотники, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части группировки "Днепр" было принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами ЗРК для изучения образцов БПЛА противника, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними", - сообщили в оборонном ведомстве. На выставке, созданной в конце мая текущего года, представлены не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые их средства поражения. Всего на выставке собрано более 200 экспонатов различных беспилотников противника, которые были сбиты в ходе специальной военной операции. Помимо проведения занятий с зенитчиками, организаторы планируют на регулярной основе приглашать на выставку молодежь – юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962309467.html

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, безопасность