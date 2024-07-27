Рейтинг@Mail.ru
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 27.07.2024 (обновлено: 05:36 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962317529.html
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними - РИА Новости, 27.07.2024
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними
Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:13
2024-07-27T05:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298551_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_8781dce51c5a96f8c2f78a8749f9bcab.jpg
ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, обучают бороться и перехватывать современные беспилотники, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части группировки "Днепр" было принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами ЗРК для изучения образцов БПЛА противника, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними", - сообщили в оборонном ведомстве. На выставке, созданной в конце мая текущего года, представлены не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые их средства поражения. Всего на выставке собрано более 200 экспонатов различных беспилотников противника, которые были сбиты в ходе специальной военной операции. Помимо проведения занятий с зенитчиками, организаторы планируют на регулярной основе приглашать на выставку молодежь – юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962309467.html
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298551_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_8652401afacdebb1dabe4ce2a8431b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними

Минобороны: российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают перехватывать их

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, обучают бороться и перехватывать современные беспилотники, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части группировки "Днепр" было принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами ЗРК для изучения образцов БПЛА противника, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними", - сообщили в оборонном ведомстве.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран, заявил источник
02:08
На выставке, созданной в конце мая текущего года, представлены не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые их средства поражения.
Всего на выставке собрано более 200 экспонатов различных беспилотников противника, которые были сбиты в ходе специальной военной операции.
Помимо проведения занятий с зенитчиками, организаторы планируют на регулярной основе приглашать на выставку молодежь – юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
"Главная проблема". СМИ рассказали о роковой ошибке Украины в зоне СВО
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала