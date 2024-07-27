https://ria.ru/20240727/bespilotniki-1962317529.html
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними - РИА Новости, 27.07.2024
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними
Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:13
2024-07-27T05:13
2024-07-27T05:36
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, обучают бороться и перехватывать современные беспилотники, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части группировки "Днепр" было принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами ЗРК для изучения образцов БПЛА противника, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними", - сообщили в оборонном ведомстве. На выставке, созданной в конце мая текущего года, представлены не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые их средства поражения. Всего на выставке собрано более 200 экспонатов различных беспилотников противника, которые были сбиты в ходе специальной военной операции. Помимо проведения занятий с зенитчиками, организаторы планируют на регулярной основе приглашать на выставку молодежь – юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962309467.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают бороться с ними
Минобороны: российских бойцов на выставке сбитых БПЛА обучают перехватывать их
ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Российских бойцов на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск "Днепр", используя экспонаты и базу выставки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, обучают бороться и перехватывать современные беспилотники, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части группировки "Днепр" было принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами ЗРК для изучения образцов БПЛА противника, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними", - сообщили в оборонном ведомстве.
На выставке, созданной в конце мая текущего года, представлены не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые их средства поражения.
Всего на выставке собрано более 200 экспонатов различных беспилотников противника, которые были сбиты в ходе специальной военной операции.
Помимо проведения занятий с зенитчиками, организаторы планируют на регулярной основе приглашать на выставку молодежь – юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.